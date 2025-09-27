English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Iraq oil exports:രണ്ടര വർഷത്തിനുശേഷം തുർക്കിയിലേക്കുള്ള എണ്ണ കയറ്റുമതി ഇറാഖ് പുനരാരംഭിച്ചു

ഇറാക്കിലെ ഫെഡറൽ ഗവൺമെന്റും കുർദിസ്ഥാൻ റീജിയണൽ ഗവൺമെനന്റും മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിദേശ എണ്ണ ഉൽപാദകരും തമ്മിലുള്ള കരാർ പ്രകാരം തുർക്കിയിലെ സെയ്ഹാനിലേക്ക് പ്രതിദിനം 1,80,000 മുതൽ 1,90,000 ബാരൽ എണ്ണ കയറ്റുമതി ചെയ്യും

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Sep 27, 2025, 06:46 PM IST
  • അർദ്ധ സ്വയംഭരണ മേഖലയാണ് കുർദിസ്ഥാൻ
  • നിയമപരവും സാങ്കേതികവുമായ തർക്കങ്ങളെ തുടർന്ന് രണ്ടര വർഷമായി കയറ്റുമതി നിർത്തിവെച്ചു
  • കുർദിഷ് മേഖലയിലെ പ്രകൃതി വിഭവ മന്ത്രാലയവും, അന്താരാഷ്ട്ര എണ്ണ കമ്പനികളും, ഇറാക്കും തമ്മിൽ ഒരു ത്രികക്ഷി കരാറിൽ എത്തി

Iraq oil exports:രണ്ടര വർഷത്തിനുശേഷം തുർക്കിയിലേക്കുള്ള എണ്ണ കയറ്റുമതി ഇറാഖ് പുനരാരംഭിച്ചു

കുർദിസ്ഥാൻ മേഖലയിൽ നിന്നും തുർക്കിയിലേക്കുള്ള അസംസ്കൃത എണ്ണ കയറ്റുമതി ഇറാഖ് പുനരാരംഭിച്ചു .നിയമപരവും സാങ്കേതികവുമായ തർക്കങ്ങളെ തുടർന്ന് രണ്ടര വർഷമായി നിർത്തിവെച്ചിരുന്ന കയറ്റുമതി ഇടക്കാല കരാർ രൂപീകരിച്ചാണ് പുനരാരംഭിച്ചത്.  കുർദിഷ് മേഖലയിലെ പ്രകൃതി വിഭവ മന്ത്രാലയവും, അന്താരാഷ്ട്ര എണ്ണ കമ്പനികളും, ഇറാക്കും തമ്മിൽ ഒരു ത്രികക്ഷി കരാറിൽ എത്തി. 

ഇറാക്കിലെ ഫെഡറൽ ഗവൺമെന്റും കുർദിസ്ഥാൻ റീജിയണൽ ഗവൺമെനന്റും മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിദേശ എണ്ണ ഉൽപാദകരും തമ്മിലുള്ള കരാർ പ്രകാരം തുർക്കിയിലെ സെയ്ഹാനിലേക്ക് പ്രതിദിനം 1,80,000 മുതൽ 1,90,000 ബാരൽ എണ്ണ കയറ്റുമതി ചെയ്യുമെന്ന് ഇറാഖ് മന്ത്രി റുടാവു പറഞ്ഞു.
അർദ്ധ സ്വയംഭരണ മേഖലയാണ് കുർദിസ്ഥാൻ.കുർദിസ്ഥാൻ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പനികൾക്ക് ഉൽപാദന ഗതാഗത ചെലവുകൾക്കായി ഭാരലിന് 16 ഡോളർ ലഭിക്കും. ഇറാഖിന്റെ എണ്ണ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും, കുർദിഷും ഇറാഖു തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സുസ്ഥിരമാക്കുന്നതിനും ഉള്ള ഒരു ചുവടുവെപ്പായാണ് പുതിയ കരാർ രൂപീകരിച്ചത്.

