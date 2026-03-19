Iran Hits Saudi Oil Facilities: സൗദിയിൽ റിഫൈനറികൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം; ​ഗ്യാസ് ഉത്പാദന കേന്ദ്രങ്ങൾ അടച്ചു

റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയുടെ വിവിധ മേഖലകളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ബുധനാഴ്ച വൈകീട്ട് മുതൽ വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെ വരെ വ്യാപകമായ മിസൈൽ, ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങൾ. ആക്രമണങ്ങളെ പ്രതിരോധ സേന വിജയകരമായി ചെറുത്തുതോൽപ്പിച്ചു. പത്തോളം ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളും 22 ഡ്രോണുകളുമാണ് വ്യോമസേന തകർത്തതെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയ വക്താവ് മേജർ ജനറൽ തുർക്കി അൽ മാലിക്കി വ്യക്തമാക്കി.
റിയാദ് നഗരത്തിന് നേരെ വന്ന മിസൈലുകൾ ആകാശത്തുവെച്ച് തകർക്കുന്നതിനിടെ അവയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ജനവാസ മേഖലയിൽ പതിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് നാല് ഏഷ്യൻ പ്രവാസികൾക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഇവർക്ക് ആവശ്യമായ ചികിത്സാ സഹായങ്ങൾ നൽകിയതായും നഗരത്തിലെ ചില കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് ഭാഗികമായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചതായും സിവിൽ ഡിഫൻസ് വക്താവ് അറിയിച്ചു.
റിയാദിലെ നയതന്ത്ര മേഖലയായ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ക്വാർട്ടർ ലക്ഷ്യമിട്ടെത്തിയ രണ്ട് ഡ്രോണുകളും കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിലെ ഊർജ്ജ നിലയത്തിന് നേരെ വന്ന അഞ്ച് ഡ്രോണുകളും സൈന്യം വെടിവെച്ചിട്ടു. അൽ ഖർജ് പട്ടണത്തിന് നേരെ വന്ന മിസൈലുകളും ഡ്രോണുകളും തകർത്തെങ്കിലും അവയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ അമീർ സുൽത്താൻ എയർബേസിന് സമീപമാണ് പതിച്ചത്.
അവിടെ മറ്റ് അപകടങ്ങളൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെയും കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിൽ രണ്ട് മിസൈലുകളും ഡ്രോണുകളും തകർക്കപ്പെട്ടു. നിലവിൽ 405 ഡ്രോണുകളും 30 ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളും ഏഴ് ക്രൂയിസ് മിസൈലുകളും തകർക്കാൻ സൗദി സേനയ്ക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളെയും സിവിൽ സ്ഥാപനങ്ങളെയും ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ള ഇത്തരം നീക്കങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്ന് സൗദി ഭരണകൂടം വ്യക്തമാക്കി. ആക്രമണ ഭീഷണിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സിവിൽ ഡിഫൻസ് ഡയറക്ടറേറ്റ് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അടിയന്തര ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകി.
ജനങ്ങൾ പരിഭ്രാന്തരാകാതെ സുരക്ഷിതമായ ഇടങ്ങളിൽ തുടരണമെന്നും ജനലുകൾക്കും ഗ്ലാസ് വാതിലുകൾക്കും സമീപത്ത് നിന്ന് മാറി നിൽക്കണമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. നിലവിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണവിധേയമാണെന്നും സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾ തുടരുകയാണെന്നും ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു.
