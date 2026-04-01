Iran Government: മുജ്തബ ഖമനേയി എവിടെ? ഇറാനിൽ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷം; ഭരണം ഏറ്റെടുത്ത് ഐആ‍‍ർജിസി

ഐആർജിസി ഭരണം ഏറ്റെടുത്തതോടെ പുതിയ രഹസ്യാന്വേഷണ മന്ത്രിയെ നിയമിക്കാനുള്ള പ്രസിഡന്റിന്റെ നീക്കം പാളി.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Apr 1, 2026, 05:24 PM IST
  • ഇറാൻ ഭരണകൂടവും സൈനിക നേതൃത്വവും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം വർധിച്ചുവരുന്നതിനിടെയാണ് പുതിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധി ഉടലെടുത്തിരിക്കുന്നത്.
  • ഇറാൻ പ്രസിഡന്‍റിനെ നിഷ്പ്രഭനാക്കികൊണ്ടാണ് ഐ.ആർ.ജിസി ഭരണം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

ടെഹ്റാൻ: പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം തുടരുന്നതിനിടെ ഇറാനിൽ ഭരണം ഏറ്റെടുത്ത് ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്സ് (IRGC). ഇറാൻ ഭരണകൂടവും സൈനിക നേതൃത്വവും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം വർധിച്ചുവരുന്നതിനിടെയാണ് പുതിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധി ഉടലെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇറാൻ പ്രസിഡന്‍റിനെ നിഷ്പ്രഭനാക്കികൊണ്ടാണ് ഐ.ആർ.ജിസി ഭരണം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇറാൻ ഇന്‍റർനാഷണൽ ആണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.

പുതിയ രഹസ്യാന്വേഷണ മന്ത്രിയെ നിയമിക്കാനുള്ള പ്രസിഡന്റ് മസൂദ് പെഷസ്കിയാന്റെ നീക്കമാണ് തടസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഐആർജിസി ഭരണം ഏറ്റെടുത്തതോടെ പ്രസിഡൻഷ്യൽ നിയമനങ്ങളും തീരുമാനങ്ങളും തടഞ്ഞു. അധികാരനിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവന്നുവെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അധികാരത്തിൽ നിന്നും ഇറാൻ ഭരണകൂടം പൂർണ്ണമായും മാറ്റിനിർത്തപ്പെട്ട സ്ഥിതിയാണ് നിലവിലുള്ളത്.

ഇറാന്‍ പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഹുസൈന്‍ ദെഹ്ഗാന്‍ ഉൾപ്പെടെ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ പേരുകളും ഐആർജിസി നിരസിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. നിലവിലെ യുദ്ധ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് ഇനിയൊരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുംവരെ നിർണായകവും സെൻസിറ്റീവുമായ എല്ലാ നേതൃത്വസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കുമുള്ള നിയമനങ്ങൾ ഐആർജിസി നേരിട്ട് നടത്തുന്നതിന് ഐആർജിസി ചീഫ് കമാൻഡർ അഹമ്മദ് വാഹിദി സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയെന്നാണ് വിവരം. 

അതേസമയം ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവ് മുജ്തബ ഖമനേയി എവിടെയാണെന്ന വിവരം പോലും നിലവിലില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രസിഡന്റ് മസൂദ് പെഷസ്കിയാനെ ഐആർജിസി നിയന്ത്രണത്തിലാക്കിയിരിക്കുകയാണെന്നും ഇറാൻ ഇന്‍റർനാഷണൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇറാനെതിരെ യുഎസ് ആക്രമണം തുടർന്നാൽ ശക്തമായ തിരിച്ചടിയുണ്ടാകുമെന്ന് ഐആ‍ർജിസി കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. 

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

