ടെഹ്റാൻ: പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം തുടരുന്നതിനിടെ ഇറാനിൽ ഭരണം ഏറ്റെടുത്ത് ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്സ് (IRGC). ഇറാൻ ഭരണകൂടവും സൈനിക നേതൃത്വവും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം വർധിച്ചുവരുന്നതിനിടെയാണ് പുതിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധി ഉടലെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇറാൻ പ്രസിഡന്റിനെ നിഷ്പ്രഭനാക്കികൊണ്ടാണ് ഐ.ആർ.ജിസി ഭരണം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇറാൻ ഇന്റർനാഷണൽ ആണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.
പുതിയ രഹസ്യാന്വേഷണ മന്ത്രിയെ നിയമിക്കാനുള്ള പ്രസിഡന്റ് മസൂദ് പെഷസ്കിയാന്റെ നീക്കമാണ് തടസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഐആർജിസി ഭരണം ഏറ്റെടുത്തതോടെ പ്രസിഡൻഷ്യൽ നിയമനങ്ങളും തീരുമാനങ്ങളും തടഞ്ഞു. അധികാരനിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവന്നുവെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അധികാരത്തിൽ നിന്നും ഇറാൻ ഭരണകൂടം പൂർണ്ണമായും മാറ്റിനിർത്തപ്പെട്ട സ്ഥിതിയാണ് നിലവിലുള്ളത്.
ഇറാന് പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഹുസൈന് ദെഹ്ഗാന് ഉൾപ്പെടെ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ പേരുകളും ഐആർജിസി നിരസിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. നിലവിലെ യുദ്ധ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് ഇനിയൊരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുംവരെ നിർണായകവും സെൻസിറ്റീവുമായ എല്ലാ നേതൃത്വസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കുമുള്ള നിയമനങ്ങൾ ഐആർജിസി നേരിട്ട് നടത്തുന്നതിന് ഐആർജിസി ചീഫ് കമാൻഡർ അഹമ്മദ് വാഹിദി സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയെന്നാണ് വിവരം.
അതേസമയം ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവ് മുജ്തബ ഖമനേയി എവിടെയാണെന്ന വിവരം പോലും നിലവിലില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രസിഡന്റ് മസൂദ് പെഷസ്കിയാനെ ഐആർജിസി നിയന്ത്രണത്തിലാക്കിയിരിക്കുകയാണെന്നും ഇറാൻ ഇന്റർനാഷണൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇറാനെതിരെ യുഎസ് ആക്രമണം തുടർന്നാൽ ശക്തമായ തിരിച്ചടിയുണ്ടാകുമെന്ന് ഐആർജിസി കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.