Iran strikes US bases: ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വിനാശകരമായ ഓപ്പറേഷൻ തുടങ്ങുന്നു; ഖമനേയിയുടെ കൊലയാളികളെ വെറുതേ വിടില്ലെന്ന് ഐആർജിസി

ടെഹ്റാൻ: ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുള്ള അലി ഖമനേയി കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് പ്രതികാരം ചെയ്യുമെന്ന് ഇറാൻ റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് (ഐആർജിസി). ഖമനേയിയെ കൊലപ്പെടുത്താൻ പ്രവർത്തിച്ചവരെ വെറുതേ വിടില്ലെന്നും ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വിനാശകരമായ ഓപ്പറേഷൻ തുടങ്ങുകയാണെന്നും ഐആർജിസി വ്യക്തമാക്കി. ഇറാനിലെ വാർത്താ ഏജൻസിയായ ഫാർസ് ന്യൂസ് ആണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച വിവരം പുറത്തുവിട്ടത്.
IRGC Announcement No. 4
In the fifth wave of Operation True Promise4 in the Indian Ocean, the MSP ship, which was carrying ammunition for American vessels, was hit by four drones at the Jebel Ali anchorage and was completely disabled with damage and explosions.
The…
— Iran in India (@Iran_in_India) March 1, 2026
ഐആർജിസിയുടെ പ്രസ്താവന
കുറച്ച് നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഈ ഓപ്പറേഷൻ ആരംഭിക്കുമെന്ന് ഐആർജിസി അറിയിച്ചു. അധിനിവേശ പ്രദേശങ്ങളും അമേരിക്കൻ ഭീകരവാദ താവളങ്ങളും ആയിരിക്കും തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് ഐആർജിസി അറിയിച്ചു. 'ഞങ്ങൾക്ക് മികച്ച ഒരു നേതാവിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിയോഗത്തിൽ ഞങ്ങൾ അനുശോചിക്കുന്നു. മനുഷ്യരാശിയുടെ ക്രൂരരായ കൊലയാളികളുടെ കൈകളാൽ അദ്ദേഹം രക്തസാക്ഷിത്വം കൈവരിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാർഥമായ സേവനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ അടയാളം ആണ്. ഇറാനിലെ ജനങ്ങളുടെ പ്രതികാരത്തിന്റെ കൈകൾ അവരെ വെറുതേ വിടില്ല'- ഐആർജിസി വ്യക്തമാക്കി.
ഖമനേയിയുടെ മരണത്തിൽ ദുഖാചരണം
ഖമനേയി കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഞായറാഴ്ച രാവിലെയാണ് ഇറാൻ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഖമനേയിയുടെ മരണത്തെ തുടർന്ന് 40 ദിവസത്തെ ദുഖാചരണവും ഏഴ് ദിവസത്തെ അവധിയും ഇറാനിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ശനിയാഴ്ച രാത്രി തന്നെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഖമനേയി കൊല്ലപ്പെട്ടതായി അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു.
