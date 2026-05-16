/Who is Abu Bilal Al Minuki: ഐസിസിന്റെ രണ്ടാമൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു; ആരാണ് യുഎസ് വധിച്ച അബു-ബിലാൽ അൽ-മിനുകി?

ഐസിസിൻറെ തലപ്പത്തെ രണ്ടാമനെയാണ് നൈജീരിയൻ സർക്കാരിൻറെ സഹായത്തോടെ യുഎസ് വധിച്ചത്.
വാഷിങ്ടൺ: ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിന്റെ (ഐഎസ്) തലപ്പത്തെ രണ്ടാമനെ വധിച്ചതായി യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്. ഐഎസ് തലപ്പത്തെ രണ്ടാമൻ അബു ബിലാൽ അൽ മിനൂക്കിയെ വധിച്ചുവെന്നാണ് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിലൂടെയാണ് ട്രംപിന്റെ പ്രസ്താവന. നൈജീരിയയിൽ വച്ചാണ് മിനൂക്കി കൊല്ലപ്പെട്ടത്. യുഎസ്, നൈജീരിയൻ സേനകളുടെ സംയുക്ത ഓപ്പറേഷനിലാണ് മിനൂക്കിയെ വധിച്ചതെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ഇനി ആഫ്രിക്കയെ ഭീകരവൽക്കരിക്കാൻ മിനൂക്കിയില്ലെന്നും ട്രംപ് ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിലൂടെ പറഞ്ഞു.
ട്രംപിന്റെ കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെ...
‘എന്റെ നിർദേശപ്രകാരം അമേരിക്കൻ സൈന്യവും നൈജീരിയൻ സേനയും സംയുക്തമായി വളരെ സൂക്ഷ്മമായി ആസൂത്രണം ചെയ്ത ദൗത്യത്തിലൂടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സജീവമായ ഭീകരനെ ഈ ലോകത്തുനിന്ന് പറഞ്ഞയച്ചു. എന്നും ആഫ്രിക്കയിൽ ഒളിവിൽ കഴിയാമെന്നാണ് ഐസിസിന്റെ ആഗോളതലത്തിലെ രണ്ടാമനായ അബു ബിലാൽ അൽ മിനൂക്കി കരുതിയത്. എന്നാൽ അയാൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെയും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ ഒരാൾ അവിടെയുണ്ടായിരുന്നത് അയാൾ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഇനി ആഫ്രിക്കയെ ഭീകരവൽക്കരിക്കാനോ അമേരിക്കക്കാർക്കെതിരെ ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാനോ അയാൾക്കാകില്ല. മിനൂക്കിയെ വധിച്ചതിലൂടെ ഐസിസിന്റെ ആഗോളതലത്തിലെ പ്രവർത്തനത്തിൽ വലിയ ആഘാതമുണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചു. ഈ സൈനിക നടപടിയിൽ പങ്കാളിയായ നൈജീരിയൻ സർക്കാരിന് നന്ദി. അമേരിക്കയെ ദൈവം രക്ഷിക്കട്ടെ.’
ആരാണ് അബു ബിലാൽ അൽ മിനൂക്കി?
1982-ൽ നൈജീരിയയിലെ ബോർണോയിലാണ് അബു-ബിലാൽ അൽ-മിനൂകി ജനിച്ചത്. 2023 ജൂൺ 8നാണ് ഇയാളെ അമേരിക്ക 'പ്രത്യേകം നിശ്ചയിച്ച ആഗോള ഭീകരരുടെ' പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. 'കൗണ്ടർ എക്സ്ട്രീമിസം പ്രൊജക്റ്റിന്റെ' റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, 2018 മുതൽ ഇയാൾ ഐസിസിന്റെ പ്രാദേശിക കമാൻഡ് പദവിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് വെസ്റ്റ് ആഫ്രിക്ക പ്രൊവിൻസ് തലവൻ മാമൻ നൂർ കൊല്ലപ്പെട്ടതു മുതലാണിത്. നൂറിന്റെ പ്രധാന എതിരാളികളിൽ ഒരാളായിരുന്നു മിനുക്കി. പിന്നീട് ISWAP-ൽ ഒരു പ്രധാന നേതാവായി ഉയർന്നുവരുകയായിരുന്നു.
