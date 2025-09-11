English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Israel Airstrikes In Yemen: യെമനിൽ വ്യോമാക്രമണം നടത്തി ഇസ്രയേൽ; 35 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു, ആക്രമണം നടത്തിയത് ജനവാസ മേഖലകളിൽ

Israel Attack In Yemen: യെമൻ തലസ്ഥാനമായ സനായിലും അൽജൗഫ് ​ഗവർണറേറ്റിലും വ്യോമാക്രമണം നടത്തി ഇസ്രയേൽ.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Sep 11, 2025, 08:42 AM IST
  • ഇസ്രയേൽ ആക്രമണത്തിൽ 35 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു
  • പ്രദേശത്ത് രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുന്നു
  • മരണസംഖ്യ ഉയർന്നേക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

Read Also

  1. Yemen bomb blast | യെമനിൽ വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപം കാർ ബോംബ് സ്ഫോടനം; ഒമ്പത് പേർ മരിച്ചു

Trending Photos

Today&#039;s Horoscpe 11 September 2025: ഈ രാശികൾക്ക് ഇന്ന് ഭാഗ്യദിനം; അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
13
horoscope predictions
Today's Horoscpe 11 September 2025: ഈ രാശികൾക്ക് ഇന്ന് ഭാഗ്യദിനം; അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
AloeVera Face Pack: മുഖം കരുവാളിച്ചോ? കറ്റാർവാഴ ഫേസ് പാക്കുകൾ പരീക്ഷിക്കൂ
5
Aloevera Face Pack
AloeVera Face Pack: മുഖം കരുവാളിച്ചോ? കറ്റാർവാഴ ഫേസ് പാക്കുകൾ പരീക്ഷിക്കൂ
Bathroom Towel: നിങ്ങളുടെ ടവൽ കഴുകാറുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കില്‍ പണികിട്ടുമേ...!
5
Bathroom Towel
Bathroom Towel: നിങ്ങളുടെ ടവൽ കഴുകാറുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കില്‍ പണികിട്ടുമേ...!
Dhanalekshmi DL- 17 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലിയാര്? ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Dhanalekshmi Lottery
Dhanalekshmi DL- 17 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലിയാര്? ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Israel Airstrikes In Yemen: യെമനിൽ വ്യോമാക്രമണം നടത്തി ഇസ്രയേൽ; 35 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു, ആക്രമണം നടത്തിയത് ജനവാസ മേഖലകളിൽ

സനാ: ഖത്തറിൽ ആക്രമണം നടത്തിയതിന് പിന്നാലെ യെമനിലും ആക്രമണം നടത്തി ഇസ്രയേൽ. യെമൻ തലസ്ഥാനമായ സനായിലും അൽജൗഫ് ​ഗവർണറേറ്റിലും വ്യോമാക്രമണം നടത്തി. ഇസ്രയേലിന്റെ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ 35 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു.

Add Zee News as a Preferred Source

ആക്രമണത്തിൽ നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. പ്രദേശത്ത് രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുന്നു. മരണസംഖ്യ ഉയർന്നേക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. സനായിലെ അൽ തഹ്രീർ പ്രദേശത്തെ വീടുകൾ, ഒരു മെഡിക്കൽ സ്ഥാപനം, അൽ ഹസ്മിലെ ഒരു സർക്കാർ കോമ്പൗണ്ട് തുടങ്ങി സാധാരണക്കാർ താമസിക്കുന്ന ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് ഇസ്രയേൽ ആക്രമണം നടത്തിയത്.

ഇസ്രയേൽ ജെറ്റുകൾക്ക് നേരെ ഭൂതല വ്യോമ മിസൈലുകൾ ഉപയോ​ഗിച്ചതായും ഇതോടെ ഇസ്രയേലിന്റെ ചില ജെറ്റുകൾ ആക്രമണം നടത്താതെ മടങ്ങിയതായും ഹൂതി സൈനിക വക്താവ് യഹ്യ സരീ പറഞ്ഞതായി അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

YemenIsraelയെമൻഇസ്രയേൽവ്യോമാക്രമണം

Trending News