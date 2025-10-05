Israel-Palestine: സമാധാന ചർച്ചക്ക് തയാറായി ഇസ്രയേലും ഹമാസും, പ്രതിനിധി സംഘങ്ങളെ ഈജിപ്ത് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കും

അമേരിക്കയുടെ മധ്യസ്ഥതയിൽ നിലവിൽ വന്ന വെടിനിർത്തൽ നിർദ്ദേശപ്രകാരം, എല്ലാ ഇസ്രയേലി ബന്ദികളെയും പലസ്തീൻ തടവുകാരെയും കൈമാറുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി തിങ്കളാഴ്ച ഇസ്രയേലിൽ നിന്നും ഹമാസിൽ നിന്നുമുള്ള പ്രതിനിധി സംഘങ്ങൾക്ക് ഈജിപ്ത് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുമെന്ന് ഈജിപ്ഷ്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
ഗാസയിലെ ഇസ്രയേൽ സൈനിക നടപടി അവസാനിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ, മറ്റ് പ്രാദേശിക, അന്തർദേശീയ പങ്കാളികളുമായി ഏകോപിപ്പിച്ച് കെയ്റോ നടത്തുന്ന മധ്യസ്ഥ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയെന്ന് വിദേശകര്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
യുഎസ് പ്രതിനിധികളായ ജാരെഡ് കുഷ്നറും സ്റ്റീവ് വിറ്റ്കോഫും വിശദാംശങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഈജിപ്തിലേക്ക് പോയതായി വൈറ്റ് ഹൗസ് അറിയിച്ചു.
രണ്ടു വർഷമായി തുടരുന്ന ഇസ്രയേൽ-പലസ്തീൻ സംഘർഷം അവസാനിക്കാൻ ചർച്ചകൾ സഹായികമാകും. ഗാസയിൽ തടവിലാക്കപ്പെട്ട ബന്ദികളെ മോചിപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു ശനിയാഴ്ച നല്ല പ്രതികരണം നൽകി.
ബന്ദികളെ മോചിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന ഹമാസിന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിന് മറുപടിയായി ആക്രമണങ്ങൾ നിർത്താൻ അമേരിക്ക ഇസ്രായേലിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് ശനിയാഴ്ച ഗാസയിലെ ആക്രമണം ഇസ്രായേൽ സൈന്യം കുറച്ചിരുന്നു.
