ടെഹ്റാൻ: ഇറാനിലെ എണ്ണ സംഭരണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ആക്രമണം നടത്തി ഇസ്രയേൽ-യുഎസ്. വടക്കൻ ടെഹ്റാനിലെ ഷെഹ്റാൻ ഓയിൽ ഡിപ്പോയിൽ ഇസ്രയേൽ ആക്രമണം നടത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ഇവിടെ തീപിടിത്തമുണ്ടായി. തീഉയരുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു. അതിനിടെ ഹിസ്ബുല്ലയുടെ ആക്രമണത്തിൽ രണ്ട് ഇസ്രയേലി സൈനികർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം, ഇറാനെതിരായ യുദ്ധത്തിൽ ബ്രിട്ടൻ പങ്കാളി ആകാത്തതിൽ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് നീരസം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഇനി യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ അയക്കേണ്ടെതില്ലെന്നും യുദ്ധം ജയിച്ച ശേഷം കൂടെ കൂടേണ്ടതില്ലെന്നുമായിരുന്നു ട്രംപ് പറഞ്ഞത്. ബ്രിട്ടൻ്റെ ഈ നീക്കം മറക്കില്ലെന്നും ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
ഇറാന്റെ സമ്പൂർണ നാശം ലക്ഷ്യം
ഇറാന്റെ സമ്പൂർണ നാശമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് ട്രംപിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ഇതുവരെ ആക്രമിക്കാൻ ആലോചിക്കാത്ത ഇടങ്ങളിൽ ഇനി ആക്രമിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് വലിയ വിനാശമുണ്ടാക്കും, ഒരുപാട് ജീവനുകൾ നഷ്ടമാകുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ്. ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിലൂടെയായിരുന്നു ട്രംപ് ഇറാന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത്. ഇറാൻ തോറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സമ്പൂർണമായി ഇറാൻ കീഴടങ്ങണമെന്നും ട്രംപ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതിനിടെ പ്രധാന ആയുധ നിർമാതാക്കളുമായി ട്രംപ് വൈറ്റ് ഹൗസിൽ കൂടിക്കാഴ്ച്ച നടത്തി.
കുവൈത്തിൽ ആക്രമണം
കുവൈത്ത് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലെ ഇന്ധന ടാങ്കുകൾക്ക് നേരെ ഇറാന്റെ ഡ്രോൺ ആക്രമണം. ആക്രമണത്തെത്തുടർന്ന് വിമാനത്താവളത്തിലെ ഒരു ഇന്ധന സംഭരണശാലയിൽ തീപിടിത്തമുണ്ടായതായി കുവൈത്ത് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. കുവൈത്തിലെ പബ്ലിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോർ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി ആസ്ഥാനത്തിന് നേരെയും ഇറാന്റെ ആക്രമണമുണ്ടായി. ആക്രമണത്തിൽ പ്രധാന ഓഫീസിന്റെ കെട്ടിടത്തിന് കാര്യമായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചതായി ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
