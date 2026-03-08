English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • World
  • Iran-Israel-US War: ആക്രമണം ശക്തമാക്കി ഇസ്രായേൽ! ലക്ഷ്യമിട്ടത് ടെഹ്‌റാനിലെ എണ്ണ സംഭരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ; ബ്രിട്ടനോട് കടുപ്പിച്ച് ട്രംപ്

Iran-Israel-US War: ആക്രമണം ശക്തമാക്കി ഇസ്രായേൽ! ലക്ഷ്യമിട്ടത് ടെഹ്‌റാനിലെ എണ്ണ സംഭരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ; ബ്രിട്ടനോട് കടുപ്പിച്ച് ട്രംപ്

ഇറാൻ സമ്പൂർണമായി കീഴടങ്ങണമെന്നാണ് ട്രംപ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഇല്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ രീതിയിൽ ആക്രമിക്കുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 8, 2026, 08:18 AM IST
  • ഇറാനെതിരായ യുദ്ധത്തിൽ ബ്രിട്ടൻ പങ്കാളി ആകാത്തതിൽ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് നീരസം പ്രകടിപ്പിച്ചു.
  • ഇനി യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ അയക്കേണ്ടെതില്ലെന്നും യുദ്ധം ജയിച്ച ശേഷം കൂടെ കൂടേണ്ടതില്ലെന്നുമായിരുന്നു ട്രംപ് പറഞ്ഞത്.

Read Also

  1. Ali Larijani against Trump: ഇറാൻ വെനസ്വേലയല്ല! സമാധാന സമീപനം നശിപ്പിച്ച് അമേരിക്ക; യുഎസ് സൈനികർ ഇറാന്റെ പിടിയിലെന്ന് അലി ലറിജാനി

Trending Photos

Da Hike Alert: മാർച്ച് ഭാ​ഗ്യമാസമോ..! ശമ്പളത്തിലും പെൻഷനിലും വലിയ മാറ്റം? ഡിഎ വർധനവ് ഈ മാസം അവസാനത്തോടെ!
5
DA hike
Da Hike Alert: മാർച്ച് ഭാ​ഗ്യമാസമോ..! ശമ്പളത്തിലും പെൻഷനിലും വലിയ മാറ്റം? ഡിഎ വർധനവ് ഈ മാസം അവസാനത്തോടെ!
Gold Rate Today: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കൂടി, ഇന്ന് കൂടിയത് 1,840 രൂപ; ഇന്ന് ഒരു പവന് ഇത്ര!
7
Gold rate today
Gold Rate Today: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കൂടി, ഇന്ന് കൂടിയത് 1,840 രൂപ; ഇന്ന് ഒരു പവന് ഇത്ര!
Gold Rate: സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ്; തുടർച്ചയായ അഞ്ചാം ദിനവും
7
Gold price
Gold Rate: സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ്; തുടർച്ചയായ അഞ്ചാം ദിനവും
Jupiter Transit 2026: മാർച്ച് 11ന് ശേഷം രാജയോ​​ഗം, അളവറ്റ സമ്പത്ത്; വ്യാഴത്തിന്റെ ചലനത്തിലൂടെ ഭാ​ഗ്യം ഈ രാശിക്കാർക്ക്
6
Jupiter Transit 2026
Jupiter Transit 2026: മാർച്ച് 11ന് ശേഷം രാജയോ​​ഗം, അളവറ്റ സമ്പത്ത്; വ്യാഴത്തിന്റെ ചലനത്തിലൂടെ ഭാ​ഗ്യം ഈ രാശിക്കാർക്ക്
Iran-Israel-US War: ആക്രമണം ശക്തമാക്കി ഇസ്രായേൽ! ലക്ഷ്യമിട്ടത് ടെഹ്‌റാനിലെ എണ്ണ സംഭരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ; ബ്രിട്ടനോട് കടുപ്പിച്ച് ട്രംപ്

ടെഹ്റാൻ: ഇറാനിലെ എണ്ണ സംഭരണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ആക്രമണം നടത്തി ഇസ്രയേൽ-യുഎസ്. വടക്കൻ ടെഹ്‌റാനിലെ ഷെഹ്‌റാൻ ഓയിൽ ഡിപ്പോയിൽ ഇസ്രയേൽ ആക്രമണം നടത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ഇവിടെ തീപിടിത്തമുണ്ടായി. തീഉയരുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു. അതിനിടെ ഹിസ്ബുല്ലയുടെ ആക്രമണത്തിൽ രണ്ട് ഇസ്രയേലി സൈനികർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. 

Add Zee News as a Preferred Source

അതേസമയം, ഇറാനെതിരായ യുദ്ധത്തിൽ ബ്രിട്ടൻ പങ്കാളി ആകാത്തതിൽ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് നീരസം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഇനി യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ അയക്കേണ്ടെതില്ലെന്നും യുദ്ധം ജയിച്ച ശേഷം കൂടെ കൂടേണ്ടതില്ലെന്നുമായിരുന്നു ട്രംപ് പറഞ്ഞത്. ബ്രിട്ടൻ്റെ ഈ നീക്കം മറക്കില്ലെന്നും ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. 

Also Read: Iran Attack: ഇറാൻ ആക്രമണം; ദുബായിൽ തകർന്നു വീണ ഷീൽഡ് പതിച്ച് ഒരാൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

ഇറാന്റെ സമ്പൂർണ നാശം ലക്ഷ്യം

ഇറാന്റെ സമ്പൂർണ നാശമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് ട്രംപിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ഇതുവരെ ആക്രമിക്കാൻ ആലോചിക്കാത്ത ഇടങ്ങളിൽ ഇനി ആക്രമിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് വലിയ വിനാശമുണ്ടാക്കും, ഒരുപാട് ജീവനുകൾ നഷ്ടമാകുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ്. ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിലൂടെയായിരുന്നു ട്രംപ് ഇറാന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത്. ഇറാൻ തോറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സമ്പൂർണമായി ഇറാൻ കീഴടങ്ങണമെന്നും ട്രംപ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതിനിടെ പ്രധാന ആയുധ നിർമാതാക്കളുമായി ട്രംപ് വൈറ്റ് ഹൗസിൽ കൂടിക്കാഴ്ച്ച നടത്തി.

കുവൈത്തിൽ ആക്രമണം

കുവൈത്ത് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലെ ഇന്ധന ടാങ്കുകൾക്ക് നേരെ ഇറാന്റെ ഡ്രോൺ ആക്രമണം. ആക്രമണത്തെത്തുടർന്ന് വിമാനത്താവളത്തിലെ ഒരു ഇന്ധന സംഭരണശാലയിൽ തീപിടിത്തമുണ്ടായതായി കുവൈത്ത് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. കുവൈത്തിലെ പബ്ലിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോർ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി ആസ്ഥാനത്തിന് നേരെയും ഇറാന്റെ ആക്രമണമുണ്ടായി. ആക്രമണത്തിൽ പ്രധാന ഓഫീസിന്റെ കെട്ടിടത്തിന് കാര്യമായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചതായി ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

IranIsraelDonald TrumpUKഇറാൻ

Trending News