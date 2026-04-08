Israel attack Lebanon: ലെബനനെ ആക്രമിച്ച് ഇസ്രയേൽ; 10 മിനിറ്റിൽ 100 ഇടങ്ങളിൽ ബോംബാക്രമണം, വൻ നാശനഷ്ടം, നിരവധി മരണം

ബെയ്റൂട്ട്: ലബനനിൽ ഇസ്രയേലിന്റെ ആക്രമണം. ആക്രമണത്തിൽ നൂറിലധികം പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ട്. 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ലെബണനിലെ 100 ഇടങ്ങളിലാണ് ഇസ്രയേൽ ആക്രമണം നടത്തിയത്. യുദ്ധം തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും ശക്തമായ ബോംബാക്രമണമാണ് ഇന്ന് ലെബനനിൽ ഉണ്ടായത്. ആക്രമണത്തിൽ ബെയ്റൂട്ട്, തെക്കൻ ലബനൻ, കിഴക്കൻ ബെഖാ മേഖല എന്നിവിടങ്ങളിലെ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ തകർന്നുവെന്നും നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
ജനത്തിരക്കുള്ള തെരുവുകൾ ലക്ഷ്മിട്ടായിരുന്നു ഇസ്രയേലിന്റെ ആക്രമണം. പരിക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. അടിയന്തരമായി രക്തം ദാനം നടത്താൻ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അഭ്യർഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുന്നറിയിപ്പുകളൊന്നുമില്ലാതെയാണ് ജനവാസ മേഖലകളെ ഇസ്രയേൽ ആക്രമിച്ചത്. ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വലിയ പരിഭ്രാന്തിയാണ് ഇത് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്.
40 ദിവസത്തെ അക്രമണത്തിന് ശേഷം യുഎസ് ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ താൽക്കാലിക വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. രണ്ടാഴ്ചത്തേക്കാണ് താത്കാലിക വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. പാകിസ്ഥാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ ചർച്ചകൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് വെടിനിർത്തലിന് ട്രംപ് തയാറായത്.
വെടിനിർത്തലിനുള്ള ട്രംപിന്റെ തീരുമാനത്തെ ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു സ്വാഗതം ചെയ്തു. എന്നാൽ ഇതിൽ ലബനൻ ഉൾപ്പെടുന്നില്ലെന്നും നെതന്യാഹു പറഞ്ഞു. ലബനൻ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാമേഖലകളിലും വെടിനിർത്തൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ഷഹബാസ് ഷെരീഫ് പറഞ്ഞ് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിലായിരുന്നു നെതന്യാഹുവിന്റെ പ്രസ്താവന.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.