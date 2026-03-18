English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • World
ഇറാന്റെ സുരക്ഷാ മേധാവി അലി ലാറിജാനിയുടെ വധത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്റലിജൻസ് മന്ത്രി കൊല്ലപ്പെട്ടതായും ഇസ്രയേൽ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 18, 2026, 07:13 PM IST
Trending Photos

Iran - Israel War: ഇറാന് കനത്ത പ്രഹരം! ഇന്റലിജൻസ് മന്ത്രിയെ വധിച്ചെന്ന് ഇസ്രയേൽ; അടുത്ത ലക്ഷ്യം ആര്?

ടെൽ അവീവ്: ഇറാന്റെ ഇന്റലിജൻസ് മന്ത്രി ഇസ്മായിൽ ഖത്തീബിനെ വധിച്ചതായി ഇസ്രയേൽ. ഇസ്രയേൽ പ്രതിരോധമന്ത്രി ഇസ്രയേൽ കാറ്റ്സ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി നടന്ന വ്യോമാക്രമണത്തിലാണ് ഖത്തീബിനെ വധിച്ചതെന്നാണ് ഇസ്രയേലിന്റെ അവകാശവാദം. എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇറാന്റെ ഔദ്യോ​ഗിക സ്ഥിരീകരണം ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. 

Add Zee News as a Preferred Source

ശത്രുക്കളെ വേട്ടയാടുന്നത് തുടരുമെന്ന് കാറ്റ്സ് അറിയിച്ചു. വരും മണിക്കൂറുകളിൽ എല്ലാ യുദ്ധമുന്നണികളിലും വലിയ അപ്രതീക്ഷിത നീക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഇറാന്റെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വധിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിന്റെ പ്രത്യേക അനുമതിയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 

കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസത്തിനിടെ ഇറാനിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്ന മൂന്നാമത്തെ പ്രമുഖ നേതാവാണ് ഇസ്മായിൽ ഖത്തീബ്. ചൊവ്വാഴ്ച ഇറാന്റെ സുരക്ഷാ മേധാവി അലി ലാറിജാനി, റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ്സ് കമാൻഡർ ഗുലാംറെസ സുലൈമാനി എന്നിവരെ ഇസ്രായേൽ വധിച്ചിരുന്നു. മരങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒളിപ്പിച്ച ടെന്റിനുള്ളിൽ കഴിയുന്ന സമയത്താണ് ഗുലാംറെസ സുലൈമാനി കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഫെബ്രുവരി 28ന് ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവായിരുന്ന അയത്തുള്ള അലി ഖമനേയിയെ ഇസ്രയേൽ-യുഎസ് സംയുക്ത ആക്രമണത്തിൽ വധിച്ചിരുന്നു.

ഖമനേയിക്ക് ശേഷം ഇറാനിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ട്രീയ വ്യക്തിത്വമാണ് കൊല്ലപ്പെട്ട ലാറിജാനി. ഇവരുടെ മരണത്തിന് പ്രതികാരം ചെയ്യുമെന്ന് ഐആർജിസി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  ഇസ്രയേലിന്റെ ആക്രമണത്തിൽ ലാറിജാനിക്ക് പുറമെ അദ്ദേശത്തിന്റെ മകനും കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഇറാൻ അറിയിച്ചു. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

IranIsrael​Iran Intelligence Ministerഇറാൻഇസ്രയേൽ

Trending News