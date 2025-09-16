Israel Struck Hezbollah Site: തെക്കൻ ലെബനൻ അക്രമിച്ച് ഇസ്രയേൽ; വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടും അതിർത്തിയിൽ സംഘർഷങ്ങൾ തുടരുന്നു

തെക്കൻ ലെബനനിലെ, ഹിസ്ബുള്ള കമാൻഡ് സൈറ്റിൽ ആക്രമണം നടത്തിയതായി ഇസ്രയേൽ സൈന്യം അറിയിച്ചു. വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടും ലെബനൻ-ഇസ്രയെൽ അതിർത്തിയിൽ സംഘർഷങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. ലെബനനിലെ യാറ്ററിൽ ഒരു കാറിന് നേരെ ഇസ്രയേൽ രണ്ട് മിസൈലുകൾ പ്രയോഗിച്ചെന്നും, അതിൽ ഒരാൾക്ക് പരിക്കേറ്റതായും ലെബനൻ സർക്കാരിൻ്റെ ദേശീയ വാർത്താ ഏജൻസി അറിയിച്ചു. ഹിസ്ബുള്ളയെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്നും ഇസ്രയേലിനു നേരെ ഉയരുന്ന ഭീഷണികൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനായി പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുമെന്നും ഇസ്രായേൽ സൈന്യം പത്ര പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. ഹിസ്ബുള്ള ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് സിൻഹുവ വാർത്താ ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
2024 നവംബർ 27ന് യുഎസിൻ്റെയും ഫ്രാൻസിൻ്റെയും മധ്യസ്ഥതയിൽ ഇസ്രയേലും ഹിസ്ബുള്ളയും തമ്മിൽ വെടിനിർത്തൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു. അതിനാൽ ഇസ്രയേൽ അതിർത്തി പ്രദേശത്തിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ സൈന്യത്തെ നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്തിടെ ഖത്തർ തലസ്ഥാനമായ ദോഹയിൽ ഇസ്രയേൽ ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിനെ അപലപിച്ച് അറബ്-ഇസ്ലാമിക്ക് എമർജൻസി സമ്മിറ്റിന് ഖത്തർ നേതൃത്വം നൽകി.
