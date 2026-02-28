English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • World
  • Israel- Iran Conflict: ഇറാൻ-ഇസ്രായേൽ സംഘർഷം; അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇസ്രയേല്‍

Israel- Iran Conflict: ഇറാൻ-ഇസ്രായേൽ സംഘർഷം; അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇസ്രയേല്‍

Israel- Iran Conflict: രാജ്യത്തുടനീളം സൈറണുകൾ മുഴക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും മൊബൈൽ ഫോണുകളിലേക്ക് മുൻകൂർ അലേർട്ടുകൾ അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇസ്രായേൽ പ്രതിരോധസേന

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Feb 28, 2026, 02:16 PM IST
  • ഇസ്രായേൽ തങ്ങളുടെ വ്യോമാതിർത്തി അടച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
  • ഇസ്രായേൽ രാജ്യത്തിന് നേരെ മിസൈലുകൾ തൊടുത്തുവിടാനുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് പൊതുജനങ്ങളെ സജ്ജമാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മുൻകരുതൽ മുന്നറിയിപ്പാണിതെന്ന് ഐഡിഎഫ് പറഞ്ഞു

Trending Photos

Kerala SK-42 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Suvarna Keralam Lottery
Kerala SK-42 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Sarvartha Siddhi Yoga: സര്‍വ്വാര്‍ത്ഥ സിദ്ധിയോഗം; ഈ രാശിക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് സൗഭാഗ്യങ്ങളുടെ ഘോഷയാത്ര..!
6
Sarvartha Siddhi Yoga
Sarvartha Siddhi Yoga: സര്‍വ്വാര്‍ത്ഥ സിദ്ധിയോഗം; ഈ രാശിക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് സൗഭാഗ്യങ്ങളുടെ ഘോഷയാത്ര..!
Todays Horoscope: കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യ നേട്ടങ്ങളുടെ ദിനം; ധനു രാശിക്കാർ ക്ഷമയും സംയമനവും പാലിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യ നേട്ടങ്ങളുടെ ദിനം; ധനു രാശിക്കാർ ക്ഷമയും സംയമനവും പാലിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Virosh Wedding: &#039;എന്റെ ഭാര്യയെ കണ്ടെത്തി&#039;; വിവാഹ ഫോട്ടോകൾ പങ്കിട്ട് വിജയ് ദേവരക്കൊണ്ട
9
Virosh Wedding
Virosh Wedding: 'എന്റെ ഭാര്യയെ കണ്ടെത്തി'; വിവാഹ ഫോട്ടോകൾ പങ്കിട്ട് വിജയ് ദേവരക്കൊണ്ട
Israel- Iran Conflict: ഇറാൻ-ഇസ്രായേൽ സംഘർഷം; അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇസ്രയേല്‍

ഇറാന്‍- ഇസ്രയേല്‍ യുദ്ധം ശക്തമായി തുടരുന്നതിനാൽ ഇസ്രയേലിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു. രാജ്യത്തുടനീളം സൈറണുകൾ മുഴക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും മൊബൈൽ ഫോണുകളിലേക്ക് മുൻകൂർ അലേർട്ടുകൾ അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പൗരന്മാർ സുരക്ഷിത സ്ഥലങ്ങൾക്ക് സമീപം തുടരാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഇസ്രായേൽ പ്രതിരോധസേന റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇസ്രായേൽ തങ്ങളുടെ വ്യോമാതിർത്തി അടച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

Add Zee News as a Preferred Source

ഇസ്രായേൽ രാജ്യത്തിന് നേരെ മിസൈലുകൾ തൊടുത്തുവിടാനുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് പൊതുജനങ്ങളെ സജ്ജമാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മുൻകരുതൽ മുന്നറിയിപ്പാണിതെന്ന് ഐഡിഎഫ് പറഞ്ഞു. ഇസ്രായേലി സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർ രാജ്യത്തുടനീളം പ്രത്യേക അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനിടെ, ഇസ്രായേലി സിവിലിയൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ മിസൈൽ, ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഇസ്രായേൽ കാറ്റ്സ് മുന്നറിയിപ്പും നൽകി.

ഇസ്രായേൽ തങ്ങളുടെ വ്യോമാതിർത്തിയും അടച്ചിരിക്കുകയാണ്. വിമാനക്കമ്പനികൾ ഇസ്രായേൽ പ്രദേശത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കരുതെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും അടച്ചിടുമെന്നും പൊതുസമ്മേളനങ്ങൾ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ആളുകളോട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ജോലി ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇസ്രായേൽ സൈന്യം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

Israel- Iran ConflictIran War ThreatIsraelUSATehran

Trending News