Israel- Iran Conflict: ഇറാൻ-ഇസ്രായേൽ സംഘർഷം; അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇസ്രയേല്‍

ഇറാന്- ഇസ്രയേല് യുദ്ധം ശക്തമായി തുടരുന്നതിനാൽ ഇസ്രയേലിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു. രാജ്യത്തുടനീളം സൈറണുകൾ മുഴക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും മൊബൈൽ ഫോണുകളിലേക്ക് മുൻകൂർ അലേർട്ടുകൾ അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പൗരന്മാർ സുരക്ഷിത സ്ഥലങ്ങൾക്ക് സമീപം തുടരാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഇസ്രായേൽ പ്രതിരോധസേന റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇസ്രായേൽ തങ്ങളുടെ വ്യോമാതിർത്തി അടച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
ഇസ്രായേൽ രാജ്യത്തിന് നേരെ മിസൈലുകൾ തൊടുത്തുവിടാനുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് പൊതുജനങ്ങളെ സജ്ജമാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മുൻകരുതൽ മുന്നറിയിപ്പാണിതെന്ന് ഐഡിഎഫ് പറഞ്ഞു. ഇസ്രായേലി സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർ രാജ്യത്തുടനീളം പ്രത്യേക അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനിടെ, ഇസ്രായേലി സിവിലിയൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ മിസൈൽ, ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഇസ്രായേൽ കാറ്റ്സ് മുന്നറിയിപ്പും നൽകി.
ഇസ്രായേൽ തങ്ങളുടെ വ്യോമാതിർത്തിയും അടച്ചിരിക്കുകയാണ്. വിമാനക്കമ്പനികൾ ഇസ്രായേൽ പ്രദേശത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കരുതെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും അടച്ചിടുമെന്നും പൊതുസമ്മേളനങ്ങൾ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ആളുകളോട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ജോലി ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇസ്രായേൽ സൈന്യം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
