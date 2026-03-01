English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Ali Khamenei Killed: ആയത്തൊള്ള ഖമനെയി കൊല്ലപ്പെട്ടോ? ഇസ്രയേലിന്റെ അവകാശവാദം, ശരിവെച്ച് ട്രംപും; ഇറാൻ പ്രതിരോധത്തിൽ?

ഇസ്രയേൽ ആക്രമണത്തിൽ ഇറാൻ പരമോന്നത നേതാവ് അയത്തുള്ള അലി ഖമനെയി കൊല്ലപ്പെട്ടെന്ന അവകാശവാദമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവും ട്രംപും ഉന്നയിക്കുന്നത്.

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 1, 2026, 06:06 AM IST
  • ആയത്തുള്ള ഖമനെയി കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്ന വാർത്തകളോട് ഇറാൻ പ്രതികരിച്ചു.
  • ഇസ്രയേലിന്റെയും നെതന്യാഹുവിന്റെയും എല്ലാ അവകാശവാദവും പൂർണ്ണമായി തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് ഇറാൻ രം​ഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

Ali Khamenei Killed: ആയത്തൊള്ള ഖമനെയി കൊല്ലപ്പെട്ടോ? ഇസ്രയേലിന്റെ അവകാശവാദം, ശരിവെച്ച് ട്രംപും; ഇറാൻ പ്രതിരോധത്തിൽ?

ജെറൂസലേം/ടെഹ്‌റാൻ: ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുള്ള അലി ഖമനെയി കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്ന് അവകാശവാദവുമായി ഇസ്രയേൽ. ഖമനേയി കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കാമെന്ന സൂചന നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു. ശനിയാഴ്ച ഇസ്രയേൽ നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ ഖമനെയിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയും ഭരണസിരാകേന്ദ്രവും തകർത്തിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഖമനെയി കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്ന് കരുതുന്നതായി നെതന്യാഹു പ്രതികരിച്ചത്. സമാനമായ പ്രതികരണങ്ങളാണ് ഇസ്രയേൽ മാധ്യമങ്ങളും നൽകുന്നത്.  

Add Zee News as a Preferred Source

യെസ്, അത് ശെരിയാണ്...

ഖമനെയി കൊല്ലപ്പെട്ടെന്ന വാർത്തകൾ ശരിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതായി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും പറഞ്ഞു. ഖമനെയിയുടെ മരണം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചുവെന്നും അത് ശരിയായ വിവരമാണെന്നാണ് കരുതുന്നതെന്നുമായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ പ്രതികരണം. ഇറാന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഉന്നത നേതൃത്വത്തിലെ ഭൂരിഭാഗം പേരും ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. 

ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും തിന്മ നിറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്നാണ് ട്രംപ് സോഷ്യൽമീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ദി ട്രൂത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അമേരിക്കയുടെയും ഇസ്രായേലിനെയും ഇന്റലിജൻസ് സംവിധാനത്തെ മറികടക്കാൻ ഖമനെയിക്ക് സാധിച്ചില്ലെന്നും ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു.

 

ALso Read: Norka Roots: പശ്ചിമേഷ്യ യുദ്ധഭീതിയിൽ: പ്രവാസികളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി നോർക്ക, ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് സജ്ജം, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അറിയിപ്പ്

ഇറാന്റെ പ്രതികരണം...

ആയത്തുള്ള ഖമനെയി കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്ന വാർത്തകളോട് ഇറാൻ പ്രതികരിച്ചു. ഇസ്രയേലിന്റെയും നെതന്യാഹുവിന്റെയും എല്ലാ അവകാശവാദവും പൂർണ്ണമായി തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് ഇറാൻ രം​ഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഖമനെയി ജീവനോടെയുള്ളതായി ഇറാൻ വ്യക്തമാക്കി. സുരക്ഷാ കേന്ദ്രത്തിലാണ് ഖമനെയി ഉള്ളതെന്നാണ് ഇറാൻ മാധ്യമങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഖമനെയി സുരക്ഷിതനാണെന്ന് ഇറാൻ പറയുമ്പോഴും പൊതുവേദിയിലേക്ക് അദ്ദേഹം വരാത്തത് ഇസ്രയേൽ വാദങ്ങൾ ശരിവെക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. 

അതേസമയം ഇറാനിൽ ഒറ്റ ദിവസത്തിനിടെ 201 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഇറാനിയൻ റെഡ് ക്രസൻ്റ് സൊസൈറ്റി അറിയിച്ചു. 747 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായാണ് വിവരം. ഇറാനിലെ 24 പ്രവിശ്യകളിൽ യുഎസ്-ഇസ്രയേൽ ആക്രമണം നടന്നതായും റെഡ് ക്രസൻ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. 

