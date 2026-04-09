Israel Attacks Lebanon: ലെബനനിൽ ഇസ്രയേൽ ആക്രമണം കടുപ്പിക്കുന്നു; ഹിസ്ബുള്ള നേതാവ് നയിം ഖാസിമിന്റെ അനന്തരവനെ വധിച്ചെന്ന് സൈന്യം

ഹിസ്ബുള്ള ചീഫ് നയിം ഖാസിമിന്റെ അനന്തരവൻ അലി യൂസഫ് ഹർഷിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയതായി ഇസ്രയേൽ സൈന്യം.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Apr 9, 2026, 06:57 PM IST
  • ഖാസെമിന്റെ അടുത്ത സഹപ്രവർത്തകനും വ്യക്തിപരമായ ഉപദേഷ്ടാവുമായിരുന്നു ഹർഷിയെന്ന് ഇസ്രയേൽ പറഞ്ഞു.
  • മധ്യ ബെയ്‌റൂട്ടിലെ വാണിജ്യ, റെസിഡൻഷ്യൽ മേഖലകളിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇസ്രയേൽ ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു.

Read Also

  1. Iran US War Ceasefire: രണ്ടാഴ്ചത്തെ വെടിനിർത്തലിന് തയ്യാറായി ട്രംപ്; ഹോർമുസ് ഉടൻ തുറക്കണമെന്ന് ആവശ്യം

Gajakesari yoga 2026: വ്യാഴ-ചന്ദ്ര ഗജകേസരിയോഗം; ഏപ്രിൽ 21 മുതൽ ഇവരുടെ ജീവിതം മാറിമറിയും!
Gold Rate Kerala Today: സംസ്ഥാനത്തെ പോളിങ്ങ് ദിനത്തിൽ താഴേക്കിറങ്ങി സ്വർണ്ണനിരക്ക്; ഇന്നത്തെ വിലയറിയാം
Horoscope Today Wednesday: ഇന്ന് ഭാഗ്യമുള്ള രാശിക്കാർ ഇവർ! ഈ രാശിക്കാർ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക! സമ്പൂർണ രാശിഫലം
Kerala Assembly Election Astro Prediction: ഭരണത്തുടർച്ചയോ ഭരണമാറ്റമോ? കേരളം വിധി എഴുതുമ്പോൾ ഗ്രഹനിലയിൽ മാറ്റത്തിന്റെ സൂചനയോ?
ടെൽ അവീവ്: വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടും ലെബനനിനെതിരായ ആക്രമണം ശക്തമാക്കി ഇസ്രായേൽ. കഴിഞ്ഞ രാത്രി ബെയ്‌റൂട്ടിൽ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ ഹിസ്ബുള്ള നേതാവ് നയിം ഖാസിമിന്റെ അനന്തരവൻ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ട്. ഐ.ഡി.എഫ് ബെയ്‌റൂട്ട് പ്രദേശത്ത് ആക്രമണം നടത്തി. ഹിസ്ബുള്ള സെക്രട്ടറി ജനറൽ നയിം ഖാസിമിന്റെ അനന്തരവനും പേഴ്‌സണൽ സെക്രട്ടറിയുമായ അലി യൂസഫ് ഹർഷിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നുമാണ് ഇസ്രയേൽ സൈന്യം അവകാശവാദമുന്നയിച്ചത്. 

ഖാസെമിന്റെ അടുത്ത സഹപ്രവർത്തകനും വ്യക്തിപരമായ ഉപദേഷ്ടാവുമായിരുന്നു ഹർഷിയെന്ന് ഇസ്രയേൽ പറഞ്ഞു. മധ്യ ബെയ്‌റൂട്ടിലെ വാണിജ്യ, റെസിഡൻഷ്യൽ മേഖലകളിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇസ്രയേൽ ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു. ആക്രമണങ്ങളിൽ 182 പേരോളം കൊല്ലപ്പെട്ടതായാണ് വിവരം. നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

Also Read: Israel attack Lebanon: ലെബനനെ ആക്രമിച്ച് ഇസ്രയേൽ; 10 മിനിറ്റിൽ 100 ഇടങ്ങളിൽ ബോംബാക്രമണം, വൻ നാശനഷ്ടം, നിരവധി മരണം

10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ലെബണനിലെ 100 ഇടങ്ങളിലാണ് ഇന്നലെ ഇസ്രയേൽ ആക്രമണം നടത്തിയത്. യുദ്ധം തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും ശക്തമായ ബോംബാക്രമണമാണ് ഇന്നലെ ലെബനനിൽ ഉണ്ടായത്. ആക്രമണത്തിൽ ബെയ്റൂട്ട്, തെക്കൻ ലബനൻ, കിഴക്കൻ ബെഖാ മേഖല എന്നിവിടങ്ങളിലെ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ തകർന്നു. വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപനത്തിന് മണിക്കൂറുകൾക്കകമാണ് ഇസ്രയേൽ ആക്രമണം നടത്തിയത്. 

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

