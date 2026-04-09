Israel Attacks Lebanon: ലെബനനിൽ ഇസ്രയേൽ ആക്രമണം കടുപ്പിക്കുന്നു; ഹിസ്ബുള്ള നേതാവ് നയിം ഖാസിമിന്റെ അനന്തരവനെ വധിച്ചെന്ന് സൈന്യം

ടെൽ അവീവ്: വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടും ലെബനനിനെതിരായ ആക്രമണം ശക്തമാക്കി ഇസ്രായേൽ. കഴിഞ്ഞ രാത്രി ബെയ്റൂട്ടിൽ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ ഹിസ്ബുള്ള നേതാവ് നയിം ഖാസിമിന്റെ അനന്തരവൻ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ട്. ഐ.ഡി.എഫ് ബെയ്റൂട്ട് പ്രദേശത്ത് ആക്രമണം നടത്തി. ഹിസ്ബുള്ള സെക്രട്ടറി ജനറൽ നയിം ഖാസിമിന്റെ അനന്തരവനും പേഴ്സണൽ സെക്രട്ടറിയുമായ അലി യൂസഫ് ഹർഷിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നുമാണ് ഇസ്രയേൽ സൈന്യം അവകാശവാദമുന്നയിച്ചത്.
ഖാസെമിന്റെ അടുത്ത സഹപ്രവർത്തകനും വ്യക്തിപരമായ ഉപദേഷ്ടാവുമായിരുന്നു ഹർഷിയെന്ന് ഇസ്രയേൽ പറഞ്ഞു. മധ്യ ബെയ്റൂട്ടിലെ വാണിജ്യ, റെസിഡൻഷ്യൽ മേഖലകളിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇസ്രയേൽ ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു. ആക്രമണങ്ങളിൽ 182 പേരോളം കൊല്ലപ്പെട്ടതായാണ് വിവരം. നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ലെബണനിലെ 100 ഇടങ്ങളിലാണ് ഇന്നലെ ഇസ്രയേൽ ആക്രമണം നടത്തിയത്. യുദ്ധം തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും ശക്തമായ ബോംബാക്രമണമാണ് ഇന്നലെ ലെബനനിൽ ഉണ്ടായത്. ആക്രമണത്തിൽ ബെയ്റൂട്ട്, തെക്കൻ ലബനൻ, കിഴക്കൻ ബെഖാ മേഖല എന്നിവിടങ്ങളിലെ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ തകർന്നു. വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപനത്തിന് മണിക്കൂറുകൾക്കകമാണ് ഇസ്രയേൽ ആക്രമണം നടത്തിയത്.
