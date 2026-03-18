Ali Larijani and Soleimani Killed: സുരക്ഷാ മേധാവി ലാറിജാനിയും ബാസിജ് കമാൻഡർ സുലൈമാനിയും കൊല്ലപ്പെട്ടതായി സ്ഥിരീകരിച്ച് ഇറാൻ

Ali Larijani and Soleimani Killed: ഉന്നത സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അലി ലാറിജാനിയും ഇറാൻ ആഭ്യന്തര ബാസിജ് മിലിഷ്യയുടെ കമാൻഡർ ഘോലംരേസ സുലൈമാനിയും കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഇറാൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Mar 18, 2026, 07:27 AM IST
  • ലാറിജാനിയും ഇറാൻ ആഭ്യന്തര ബാസിജ് മിലിഷ്യയുടെ കമാൻഡർ ഘോലംരേസ സുലൈമാനിയും കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഇറാൻ
  • ഇസ്രായേൽ അവകാശമുന്നയിച്ചതിന് മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം ഇറാൻ ഈ വാർത്ത സ്ഥിരീകരിച്ചു
  • ഇക്കാര്യം ഇറാന്റെ ദേശീയ സുരക്ഷാ കൗൺസിലാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്

ടെഹ്‌റാൻ: ഇറാനിലെ ഉന്നത സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരായ അലി അലി ലാറിജാനിയും ജെറാനിലെ ആഭ്യന്തര ബാസിജ് മിലിഷ്യയുടെ കമ്രദരായ ഘോലംറേസ സുലൈമാനിയും കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്ന് ഇസ്രായേൽ അവകാശമുന്നയിച്ചതിന് മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം ഇറാൻ ഈ വാർത്ത സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇക്കാര്യം ഇറാന്റെ ദേശീയ സുരക്ഷാ കൗൺസിലാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

ഖമനേയിക്ക് ശേഷം ഇറാനിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ട്രീയ വ്യക്തിത്വമാണ് കൊല്ലപ്പെട്ട ലാറിജാനി. ഇവരുടെ മരണത്തിന് പ്രതികാരം ചെയ്യുമെന്ന് ഐആർജിസി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  ഇസ്രയേലിന്റെ ആക്രമണത്തിൽ ലാറിജാനിക്ക് പുറമെ അദ്ദേശത്തിന്റെ മകനും കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഇറാൻ അറിയിച്ചു. 

ഇറാന്റെ ഉന്നമനത്തിനും ഇസ്ലാമിക വിപ്ലവത്തിനും വേണ്ടി ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പരിശ്രമിച്ചതിന് ശേഷം ഒടുവിൽ  അദ്ദേഹം തന്റെ ദീർഘകാല ആഗ്രഹം നിറവേറ്റി, അഭിമാനത്തോടെ സേവനരംഗത്ത് രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ചു" എന്നാണ് സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലിനെ ഉദ്ധരിച്ച്  മെഹർ ഏജൻസി നടത്തിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞത്. 

ഖമനേയിയുടെ കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷാ നേതൃത്വം ലാറിജാനിയുടെ കൈകളിലായിരുന്നു. ഇതിനിടയിൽ ഇറാനിലെ മിസൈൽ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രങ്ങളും സൈനിക സ്ഥാപനങ്ങളും ലക്ഷ്യമിട്ട് തെഹ്‌റാനിലും ഷിറാസ്, തബ്രിസ് നഗരങ്ങളിലും വ്യോമാക്രമണം ഒരേസമയം നടത്തിയെന്നും ഇസ്രായേൽ സൈന്യം അവകാശപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

