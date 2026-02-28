ഇറാനിലെ പ്രൈമറി സ്കൂളിന് നേരെയുണ്ടായ ഇസ്രയേലി ആക്രമണത്തിൽ 24 പെൺകുട്ടികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു. തെക്കൻ ഇറാനിലെ ഹോർമോസ്ഗാൻ പ്രവിശ്യയിലുള്ള മിനാബിലെ ഒരു പ്രൈമറി സ്കൂളിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിലാണ് പെൺകുട്ടികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ശനിയാഴ്ച ഇറാനിലുടനീളം ലക്ഷ്യങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് യുഎസും ഇസ്രായേലും വലിയ ആക്രമണം നടത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് ഈ സംഭവം. അമേരിക്കൻ-ഇസ്രയേൽ മിസൈൽ പതിച്ചത് സ്കൂളിലാണെന്നും 24 വിദ്യാർത്ഥിനികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടെന്നും ഇറാൻ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം, അബുദാബിയിലെ ഇറാന്റെ മിസൈൽ ആക്രമണത്തിൽ ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു. കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഒരു ഏഷ്യൻ വംശജനാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഇസ്രയേലിനും ബഹ്റൈനും ഖത്തറിനും സൗദിക്കും കുവൈത്തിനും പിന്നാലെ യു എ ഇയിലും ആക്രമണം ഉണ്ടായതോടെ മേഖലയിലെ സുരക്ഷാ സാഹചര്യം അതീവ ഗുരുതരമാണ്.
ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുള്ള അലി ഖമേനിയുടെ ടെഹ്റാൻ നഗരമധ്യത്തിലുള്ള വസതിയെ ലക്ഷ്യം വച്ചാണ് ആദ്യ ആക്രമണങ്ങൾ നടന്നത്. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്നത് വ്യക്തമല്ല. ഇറാനിയൻ തലസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പുക ഉയരുന്നത് കാണാമായിരുന്നു. അതേസമയം, ഇറാനിയൻ മിസൈലുകൾ തടയാൻ ഇസ്രായേൽ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ സ്ഫോടനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇസ്രായേലിലെ നിരവധി ആശുപത്രികൾ രോഗികളെയും ശസ്ത്രക്രിയകളെയും ഭൂഗർഭ സൗകര്യങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അടിയന്തര പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ ആരംഭിച്ചു.
സിവിലിയൻ കേന്ദ്രങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഈ ആക്രമണങ്ങൾ ക്രൂരമാണെന്നും എന്നാൽ ശത്രുക്കൾക്ക് മുന്നിൽ തലകുനിക്കില്ലെന്നും ഇറാൻ അറിയിച്ചു. യുദ്ധം ഒഴിവാക്കാൻ തങ്ങൾ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തിയെന്നും എന്നാലിപ്പോൾ പ്രത്യാക്രമണം അനിവാര്യം ആയിരിക്കുകയാണെന്നും ഇറാൻ ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു. ഗൾഫ് മേഖലയിലടക്കം യുദ്ധം വ്യാപിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അതീവ ഗുരുതരമായ സുരക്ഷാ ഭീഷണിയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്.
