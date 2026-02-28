English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Israel- Iran Conflict: ഇസ്രേയൽ ആക്രമണം; കുവൈത്ത് വ്യോമപാത താൽക്കാലികമായി അടച്ചു

Israel- Iran Conflict: ഇസ്രേയൽ ആക്രമണം; കുവൈത്ത് വ്യോമപാത താൽക്കാലികമായി അടച്ചു

Israel- Iran Conflict: വിമാനങ്ങളും യാത്രക്കാരും ഉൾപ്പെടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായുള്ള മുൻകരുതൽ നടപടിയുടെ ഭാഗമായാണ് തീരുമാനം

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Feb 28, 2026, 07:35 PM IST
  • അടുത്ത അറിയിപ്പുകൾ വരുന്നതുവരെ പൊതുജനങ്ങളും മാധ്യമങ്ങളും ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ പിന്തുടരണമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
  • അതേസമയം, കുവൈത്തിൽ മിക്കയിടങ്ങളിലും അപകട സൈറൺ മുഴങ്ങിയതായും റിപ്പോർട്ട്.

Israel- Iran Conflict: ഇസ്രേയൽ ആക്രമണം; കുവൈത്ത് വ്യോമപാത താൽക്കാലികമായി അടച്ചു

അമേരിക്ക-ഇസ്രയേൽ സംയുക്ത അക്രമണത്തെ തുടർന്ന് കുവൈത്ത് വ്യോമപാത താൽക്കാലികമായി അടച്ചു. വിമാനങ്ങളും യാത്രക്കാരും ഉൾപ്പെടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായുള്ള മുൻകരുതൽ നടപടിയുടെ ഭാഗമായാണ് തീരുമാനമെന്ന് കുവൈത്ത് ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ അറിയിച്ചു. 

ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ പ്രാദേശികവും അന്താരാഷ്ട്രവുമായ ഏജൻസികളുമായി സഹകരിച്ച് 24 മണിക്കൂറും സാഹചര്യം നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും പുതിയ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് മുതൽ ഔദ്യോഗിക ചാനലുകൾ വഴി അറിയിക്കുമെന്നും ഡയറക്ടറേറ്റ് വ്യക്തമാക്കി. അടുത്ത അറിയിപ്പുകൾ വരുന്നതുവരെ പൊതുജനങ്ങളും മാധ്യമങ്ങളും ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ പിന്തുടരണമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. അതേസമയം, കുവൈത്തിൽ മിക്കയിടങ്ങളിലും അപകട സൈറൺ മുഴങ്ങിയതായും റിപ്പോർട്ട്. 

യുഎഇ തലസ്ഥാനമായ അബുദാബിയിൽ ഇറാന്റെ മിസൈൽ ആക്രമണത്തെത്തുടർന്ന് ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇസ്രയേലിനും ബഹ്റൈനും ഖത്തറിനും സൗദിക്കും കുവൈത്തിനും പിന്നാലെ യുഎഇയിലും ആക്രമണം ഉണ്ടായതോടെ മേഖലയിലെ സുരക്ഷാ സാഹചര്യം അതീവ ഗുരുതരമായി. യുഎഇ അധികൃതർ രാജ്യത്തുടനീളം കനത്ത ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചു. 

