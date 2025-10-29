English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Israel-Hamas conflict: ഗാസയില്‍ ആക്രമണം നടത്തിഇസ്രയേല്‍; 18 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ട്

Israel-Hamas conflict: ഗാസയില്‍ ആക്രമണം നടത്തിഇസ്രയേല്‍; 18 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ട്

ഹമാസും ഇസ്രായേലും പരസ്പരം ലംഘനങ്ങൾ ആരോപിച്ച് രംഗത്തെത്തിയിട്ടും വെടിനിർത്തൽ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണെന്നാണ് അമേരിക്കയുടെ വാദം.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Oct 29, 2025, 08:07 AM IST
  Israel-Palestine Tension : ഇരുരാജ്യങ്ങളായി തിരിക്കുകയെന്നത് മാത്രമാണ് ഇസ്രായേൽ - പലസ്തീൻ സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ഏക മാർഗമെന്ന് Joe Biden

Israel-Hamas conflict: ഗാസയില്‍ ആക്രമണം നടത്തിഇസ്രയേല്‍; 18 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ട്

ടെൽഅവീവ്: ഗാസയിൽ ഇസ്രായേൽ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ 18 ലധികം പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ട്.  ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിന്റെ ഉത്തരവിന് പിന്നാലെയാണ് വീണ്ടും ആക്രമണം നടത്തിയത്. 

Also Read: ആമസോണിൽ കൂട്ടപ്പിരിച്ചുവിടൽ; 30,000 പേ‍ർക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെടും

ഹമാസ് ഒക്ടോബർ 10 ന് നിലവിൽ വന്ന വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘിച്ചു എന്നാരോപിച്ചായിരുന്നു ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം നടത്തിയത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.  തെക്കൻ ഗാസയിൽ ഹമാസ് തങ്ങളുടെ സൈന്യത്തിന് നേരെ വെടിയുതിർത്തതായും നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയ ഒരു ബന്ദിയുടെ മൃതദേഹാവശിഷ്ടങ്ങൾ ഹമാസ് തിരികെ നൽകിയതായും ഇസ്രയേൽ അവകാശപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ സംഘർഷം രൂക്ഷമായതിനെ തുടർന്നാണ് നെതന്യാഹുവിന്‍റെ ഈ ഉത്തരവ് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

Also Read: സ്വഭാവത്തിൽ എളിമ, ഹൃദയത്തിൽ ദയ, ഈ തീയതിയിൽ ജനിച്ചവർ വലിയ ദാനശീലർ!

അമേരിക്കയുടെ മധ്യസ്ഥതയില്‍ ഉണ്ടാക്കിയ വെടിനിര്‍ത്തല്‍ കരാറിന്റെ ലംഘനമാണ് ഇതോടെ നടന്നിരിക്കുന്നത്.  ഇതിനിടയിൽ ഇസ്രയേല്‍ വെടിനിര്‍ത്തല്‍ കരാര്‍ ലംഘിച്ചുവെന്ന് ആരോപണവുമായി ഹമാസിന്റെ സായുധ വിഭാഗമായ ഖസ്സാം ബ്രിഗേഡ്സ് എത്തിയിരുന്നു. ആക്രമണ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഗാസയിലെ ടണലില്‍ നിന്ന് കിട്ടിയ ബന്ദിയുടെ മൃതദേഹം കൈമാറുന്നത് ഹമാസ് മാറ്റിവെച്ചതായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇരുപക്ഷവും അതിര്‍ത്തി ലംഘിച്ചുവെന്നതടക്കമുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്.  എന്നാൽ വെടിനിര്‍ത്തല്‍ കരാര്‍ തുടരുമെന്ന് അമേരിക്കന്‍ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജെഡി വാന്‍സ് വ്യക്തമാക്കി.

