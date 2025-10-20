English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Israel Hamas Ceasefire Agreement: ഗാസയിൽ വെടിനിർത്തൽ പുനരാരംഭിച്ചു; സഹായം എത്തിക്കാൻ തയാറായി ഇസ്രയേൽ

26 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ട ഇസ്രയേൽ വ്യോമാക്രമണത്തിന് ശേഷമാണ് വെടിനിർത്തൽ നടപടി.

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Oct 20, 2025, 10:03 AM IST
  • താൻ മധ്യസ്ഥത വഹിച്ച വെടിനിർത്തൽ ഇപ്പോഴും നിലവിലുണ്ടെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്.
  • അമേരിക്കയുടെ സമ്മർദ്ദത്തെത്തുടർന്ന് ഗാസയിലേക്കുള്ള സഹായം തിങ്കളാഴ്ച പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന് ഇസ്രയേൽ അറിയിച്ചു.

ഗാസ: പലസ്തീനിൽ വെടിനിർത്തൽ പുനരാരംഭിച്ചതായ് ഇസ്രയേൽ അറിയിച്ചു. പലസ്തീനിൽ, 26 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ട ഇസ്രയേൽ വ്യോമാക്രമണത്തിന് ശേഷമാണ് വെടിനിർത്തൽ നടപടി. താൻ മധ്യസ്ഥത വഹിച്ച വെടിനിർത്തൽ ഇപ്പോഴും നിലവിലുണ്ടെന്നാണ് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞത്.  ആക്രമണങ്ങൾ ന്യായീകരിക്കണമോ എന്ന് തനിക്ക് അറിയില്ലെന്ന് ഇസ്രയേൽ ആക്രമണത്തെ അപലപിച്ച്  അദ്ദേഹം കൂട്ടിചേർത്തു. 

അമേരിക്കയുടെ സമ്മർദ്ദത്തെത്തുടർന്ന് ഗാസയിലേക്കുള്ള സഹായം തിങ്കളാഴ്ച പുനരാരംഭിക്കുമെന്നാണ് ഇസ്രയേൽ അറിയിച്ചത്. പലസ്തീനിലേക്കുള്ള എല്ലാ സേവനങ്ങളും ഇനിയൊരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ നിർത്തിവെച്ചതായ് ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു മുൻപ് അറിയിച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം, സമാധാന പ്രതീക്ഷകൾക്ക് മങ്ങലേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഗാസയെ ഇസ്രയേൽ ആക്രമിച്ചു. ഹമാസ് വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘിച്ചു എന്ന് ആരോപിച്ചായിരുന്നു ആക്രമണം. റാഫയിൽ നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീയും കുട്ടിയും അടക്കം 26 പേരാണ് മരിച്ചത്. 

