Israel Strike Iran Live Updates: ഇസ്രായേൽ വ്യോമാതിർത്തി അടച്ചു; സിവിലിയൻ വിമാനങ്ങളെല്ലാം റദ്ദാക്കി, അടിയന്തരാവസ്ഥ

ഇറാനെതിരെ സൈനിക നടപടി ആരംഭിച്ചതായി ഇസ്രായേൽ പ്രതിരോധ സേന (ഐഡിഎഫ്) സ്ഥിരീകരിച്ചു. അടിയന്തര സുരക്ഷാ ഭീഷണികൾ തടയുന്നതിനുള്ള മുൻകൂട്ടിയുള്ള ആക്രമണമെന്നാണ് ഇസ്രയേൽ ഇറാനെതിരായ ആക്രമണത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ആക്രമണങ്ങൾ തടയുന്നതിനും ദേശീയ സുരക്ഷ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമാണ് നടപടിയെന്ന് ഇസ്രായേൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
Israel Defense Forces tweets, "A short while ago, the IDF identified missiles launched from Iran toward Israel. Defensive systems are operating to intercept the threat. In the past few minutes, the Home Front Command has sent a precautionary directive directly to mobile phones in… pic.twitter.com/VNLEfDx9Q0
— ANI (@ANI) February 28, 2026
വ്യോമാക്രമണം ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം, ഇസ്രായേൽ രാജ്യത്തുടനീളം അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇസ്രായേൽ തങ്ങളുടെ വ്യോമാതിർത്തി അടച്ചു, എല്ലാ സിവിലിയൻ വിമാനങ്ങളും റദ്ദാക്കി. ഇറാനിയൻ മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം ടെഹ്റാൻ നഗരമധ്യത്തിൽ മൂന്ന് സ്ഫോടനങ്ങൾ നടന്നതായാണ് വിവരം. സ്ഫോടനം നടന്ന പ്രദേശങ്ങളും നാശനഷ്ടങ്ങളും ഇപ്പോഴും വ്യക്തമല്ല.
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu tweets, "Just an hour ago, Israel and the United States embarked on an operation to remove the existential threat posed by the terrorist regime in Iran. I thank our great friend, President Donald Trump, for his historic leadership...This… https://t.co/1Hj91qh8FN pic.twitter.com/HjDWVCz07P
— ANI (@ANI) February 28, 2026
ഇറാനിലെ ഇലാം നഗരം ആക്രമിക്കപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവരുന്നു. അതേസമയം, ഇസ്രായേൽ-ഇറാൻ സംഘർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ അമേരിക്ക ഇറാനെതിരെ ആക്രമണം നടത്തിയെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പ്രസ്താവന നടത്തുന്ന വീഡിയോ പുറത്തുവന്നു. അമേരിക്കൻ ജനതയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ഇറാനിയൻ ഭരണകൂടത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനുമാണ് ഈ ഓപ്പറേഷനെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.