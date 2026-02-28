English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • World
  • Israel Strike Iran Live Updates: ഇസ്രായേൽ വ്യോമാതിർത്തി അടച്ചു; സിവിലിയൻ വിമാനങ്ങളെല്ലാം റദ്ദാക്കി, അടിയന്തരാവസ്ഥ

Israel Strike Iran Live Updates: ഇസ്രായേൽ വ്യോമാതിർത്തി അടച്ചു; സിവിലിയൻ വിമാനങ്ങളെല്ലാം റദ്ദാക്കി, അടിയന്തരാവസ്ഥ

Israel Strike Iran: ആക്രമണങ്ങൾ തടയുന്നതിനും ദേശീയ സുരക്ഷ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമാണ് നടപടിയെന്നാണ് ഇസ്രയേലിന്റെ വിശദീകരണം.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Feb 28, 2026, 02:31 PM IST
  • ടെഹ്‌റാൻ നഗരമധ്യത്തിൽ മൂന്ന് സ്‌ഫോടനങ്ങൾ നടന്നതായാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരം
  • സ്ഫോടനം നടന്ന പ്രദേശങ്ങളും നാശനഷ്ടങ്ങളും ഇപ്പോഴും വ്യക്തമല്ല

Read Also

  1. Iran Israel conflict: ഇസ്രയേലിന് നേരെ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ തൊടുത്ത് ഇറാൻ; ഇസ്രായേലിലെ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ജാഗ്രത നിർദ്ദേശം

Trending Photos

Dhanshakti Yoga: ശുക്ര-ചൊവ്വ ധനശക്തി യോഗം; ഇവരെ തേടിയെത്തും നേട്ടങ്ങളുടെ കലവറ
7
Rajayoga
Dhanshakti Yoga: ശുക്ര-ചൊവ്വ ധനശക്തി യോഗം; ഇവരെ തേടിയെത്തും നേട്ടങ്ങളുടെ കലവറ
Gold Price Today: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില ഉയർന്നു, വർധിച്ചത് 2000 രൂപയിൽ അധികം; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം
7
Gold rate today
Gold Price Today: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില ഉയർന്നു, വർധിച്ചത് 2000 രൂപയിൽ അധികം; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം
Gold Rate Today: കുറഞ്ഞത് വീണ്ടും കൂടി; സ്വർണവില 1,18,000ന് മുകളിൽ തന്നെ
7
Gold rate
Gold Rate Today: കുറഞ്ഞത് വീണ്ടും കൂടി; സ്വർണവില 1,18,000ന് മുകളിൽ തന്നെ
Horoscope Today February 28: ഫെബ്രുവരിയിലെ അവസാന ദിനം നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ? ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം
12
Horoscope
Horoscope Today February 28: ഫെബ്രുവരിയിലെ അവസാന ദിനം നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ? ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം
Israel Strike Iran Live Updates: ഇസ്രായേൽ വ്യോമാതിർത്തി അടച്ചു; സിവിലിയൻ വിമാനങ്ങളെല്ലാം റദ്ദാക്കി, അടിയന്തരാവസ്ഥ

ഇറാനെതിരെ സൈനിക നടപടി ആരംഭിച്ചതായി ഇസ്രായേൽ പ്രതിരോധ സേന (ഐഡിഎഫ്) സ്ഥിരീകരിച്ചു. അടിയന്തര സുരക്ഷാ ഭീഷണികൾ തടയുന്നതിനുള്ള മുൻകൂട്ടിയുള്ള ആക്രമണമെന്നാണ് ഇസ്രയേൽ ഇറാനെതിരായ ആക്രമണത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ആക്രമണങ്ങൾ തടയുന്നതിനും ദേശീയ സുരക്ഷ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമാണ് നടപടിയെന്ന് ഇസ്രായേൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

Add Zee News as a Preferred Source

വ്യോമാക്രമണം ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം, ഇസ്രായേൽ രാജ്യത്തുടനീളം അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇസ്രായേൽ തങ്ങളുടെ വ്യോമാതിർത്തി അടച്ചു, എല്ലാ സിവിലിയൻ വിമാനങ്ങളും റദ്ദാക്കി. ഇറാനിയൻ മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം ടെഹ്‌റാൻ നഗരമധ്യത്തിൽ മൂന്ന് സ്‌ഫോടനങ്ങൾ നടന്നതായാണ് വിവരം. സ്ഫോടനം നടന്ന പ്രദേശങ്ങളും നാശനഷ്ടങ്ങളും ഇപ്പോഴും വ്യക്തമല്ല.

ഇറാനിലെ ഇലാം നഗരം ആക്രമിക്കപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവരുന്നു. അതേസമയം, ഇസ്രായേൽ-ഇറാൻ സംഘർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ അമേരിക്ക ഇറാനെതിരെ ആക്രമണം നടത്തിയെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പ്രസ്താവന നടത്തുന്ന വീഡിയോ പുറത്തുവന്നു. അമേരിക്കൻ ജനതയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ഇറാനിയൻ ഭരണകൂടത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനുമാണ് ഈ ഓപ്പറേഷനെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Israel StrikeIran

Trending News