Israel strikes Gaza: ഗാസയിൽ ആക്രമണം നടത്തി ഇസ്രയേൽ; ബോംബാക്രമണം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന ട്രംപിൻ്റെ നിർദ്ദേശത്തിന് മണിക്കൂറുകൾ ശേഷം ആക്രമണം, 7 മരണം

ഗാസ മുനമ്പിൽ ഇസ്രായേൽ സൈന്യം നടത്തിയ പുതിയ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ ഏഴ് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ട്. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് മുന്നോട്ടുവച്ച നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ ചിലത് ഹമാസ് അംഗീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ആക്രമണം നിർത്തണമെന്ന് ട്രംപ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇത് അവഗണിച്ചാണ് ഇസ്രയേൽ പുതിയ ആകരമണം നടത്തിയത്. ഗാസ സിറ്റിയിലും ഖാൻ യൂനിസിലുമായ് ഒൻപത് പേർ മരിച്ചതായി മെഡിക്കൽ ജീവനക്കാരും പ്രാദേശിക ഉദ്യോഗസ്ഥരും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
ഇസ്രായേൽ-പലസ്തീൻ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ 20 പദ്ധതി നിർദ്ദേശങ്ങൾ വൈറ്റ് ഹൗസ് പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. സമാധാന പദ്ധതിയുടെ ആദ്യ ഘട്ടം ഉടനടി നടപ്പിലാക്കാൻ ഇസ്രയേൽ തയ്യാറെടുക്കുകയാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു അറിയിച്ചിരുന്നു. പ്രഖ്യാപനത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ, ഗാസയിലെ ആക്രമണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ സർക്കാർ സൈന്യത്തിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയതായി ഇസ്രായേൽ മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിച്ചു. ആക്രമണത്തിൽ നിന്നും പ്രതിരോധത്തിലേക്ക് സൈന്യത്തോട് മാറാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതിനു തൊട്ടു പിന്നാലെയാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത്.
