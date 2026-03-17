Israel Strikes Iran: ഇറാന് കനത്ത തിരിച്ചടി; അൽ ലാരിജാനി കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്ന് ഇസ്രയേൽ

Is Ali Larijani Killed News: ഇസ്രായേൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയമാണ് ആക്രമണത്തിൽ ഇറാന്റെ സുരക്ഷാ മേധാവി അലി ലാരിജാനി കൊല്ലപ്പെട്ട വിവരം പുറത്തുവിട്ടത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Mar 17, 2026, 04:07 PM IST
  • ബാസിജിന്റെ ആസ്ഥാനങ്ങൾ തകർത്തു
  • താൽക്കാലിക ക്യാമ്പിൽ വെച്ചാണ് ഗുലാംറേസ സുലൈമാനിയെ വധിച്ചതെന്നും ഇസ്രയേൽ അവകാശപ്പെടുന്നു

ടെഹ്റാൻ: ഇസ്രായേൽ പ്രതിരോധ സേന (ഐഡിഎഫ്) ടെഹ്‌റാനിൽ നടത്തിയ ശക്തമായ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ ഇറാന്റെ സുരക്ഷാ മേധാവി അലി ലാരിജാനിയും ബാസിജ് കമാൻഡർ ഗുലാംറേസ സുലൈമാനിയും കൊല്ലപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ട്. ഇസ്രായേൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയമാണ് ഈ വിവരം പുറത്തുവിട്ടത്.

ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവ് അലി ഖമനേയിയുടെ വിശ്വസ്തനും ഭരണകൂടത്തിലെ നിർണ്ണായക സ്വാധീനമുള്ളയാളുമായ അലി ലാരിജാനിയെ ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു പ്രധാന ആക്രമണങ്ങളിലൊന്ന്. ഇറാനിലെ പ്രതിഷേധങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്ന അർദ്ധസൈനിക വിഭാഗമായ ബാസിജിന്റെ ആസ്ഥാനങ്ങൾ തകർത്തതിന് പിന്നാലെ, താൽക്കാലിക ക്യാമ്പിൽ വെച്ചാണ് ഗുലാംറേസ സുലൈമാനിയെ വധിച്ചത്.

ഇദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ബാസിജിന്റെ ഡെപ്യൂട്ടി കമാൻഡറും മറ്റ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഇസ്രായേൽ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇറാൻ ഔദ്യോഗികമായി ഇത് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഇറാനിയൻ നേതാക്കൾക്ക് പുറമെ പലസ്തീനിയൻ ഇസ്ലാമിക് ജിഹാദ് നേതാവ് അക്രം അൽ-അജൗറിയെയും സംഘത്തെയും ലക്ഷ്യമിട്ട് ആക്രമണം നടന്നു.

ടെഹ്‌റാനിലെ സുരക്ഷിത കേന്ദ്രത്തിൽ ഒളിവിലായിരുന്ന ഇവർ ബുധനാഴ്ച നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതായാണ് സൈന്യം വിലയിരുത്തുന്നത്. ശത്രുപക്ഷത്തെ സുപ്രധാന വ്യക്തികളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിച്ചത് വരാനിരിക്കുന്ന സൈനിക നീക്കങ്ങളിൽ ഇസ്രായേലിന് വലിയ മേധാവിത്വം നൽകുമെന്ന് ഐഡിഎഫ് ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ ഇയാൽ സമീർ വ്യക്തമാക്കി.

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

Israel strikes IranIsraelIranAli Larijani

