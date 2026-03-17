Israel Strikes Iran: ഇറാന് കനത്ത തിരിച്ചടി; അൽ ലാരിജാനി കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്ന് ഇസ്രയേൽ

ടെഹ്റാൻ: ഇസ്രായേൽ പ്രതിരോധ സേന (ഐഡിഎഫ്) ടെഹ്റാനിൽ നടത്തിയ ശക്തമായ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ ഇറാന്റെ സുരക്ഷാ മേധാവി അലി ലാരിജാനിയും ബാസിജ് കമാൻഡർ ഗുലാംറേസ സുലൈമാനിയും കൊല്ലപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ട്. ഇസ്രായേൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയമാണ് ഈ വിവരം പുറത്തുവിട്ടത്.
ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവ് അലി ഖമനേയിയുടെ വിശ്വസ്തനും ഭരണകൂടത്തിലെ നിർണ്ണായക സ്വാധീനമുള്ളയാളുമായ അലി ലാരിജാനിയെ ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു പ്രധാന ആക്രമണങ്ങളിലൊന്ന്. ഇറാനിലെ പ്രതിഷേധങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്ന അർദ്ധസൈനിക വിഭാഗമായ ബാസിജിന്റെ ആസ്ഥാനങ്ങൾ തകർത്തതിന് പിന്നാലെ, താൽക്കാലിക ക്യാമ്പിൽ വെച്ചാണ് ഗുലാംറേസ സുലൈമാനിയെ വധിച്ചത്.
ഇദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ബാസിജിന്റെ ഡെപ്യൂട്ടി കമാൻഡറും മറ്റ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഇസ്രായേൽ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇറാൻ ഔദ്യോഗികമായി ഇത് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഇറാനിയൻ നേതാക്കൾക്ക് പുറമെ പലസ്തീനിയൻ ഇസ്ലാമിക് ജിഹാദ് നേതാവ് അക്രം അൽ-അജൗറിയെയും സംഘത്തെയും ലക്ഷ്യമിട്ട് ആക്രമണം നടന്നു.
ടെഹ്റാനിലെ സുരക്ഷിത കേന്ദ്രത്തിൽ ഒളിവിലായിരുന്ന ഇവർ ബുധനാഴ്ച നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതായാണ് സൈന്യം വിലയിരുത്തുന്നത്. ശത്രുപക്ഷത്തെ സുപ്രധാന വ്യക്തികളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിച്ചത് വരാനിരിക്കുന്ന സൈനിക നീക്കങ്ങളിൽ ഇസ്രായേലിന് വലിയ മേധാവിത്വം നൽകുമെന്ന് ഐഡിഎഫ് ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ ഇയാൽ സമീർ വ്യക്തമാക്കി.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.