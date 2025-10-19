Hamas Ceasefire Violation: ഹമാസ് വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘിച്ചു; സഹായങ്ങൾ നിർത്തിവെച്ച് ഇസ്രയേൽ

ജെറുസലേം: ഗാസയ്ക്കും ഈജിപ്തിനും ഇടയിലുള്ള റാഫ അതിർത്തി ക്രോസ്സിംഗ് അടച്ചിടുമെന്ന് ഇസ്രയേൽ. പലസ്തീനിലേക്കുള്ള എല്ലാ സേവനങ്ങളും ഇനിയൊരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ നിർത്തിവെച്ചതായ് ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു അറിയിച്ചു. കൊല്ലപ്പെട്ട ബന്ദികളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ ഹമാസ് കൈമാറുന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാകും നടപടി എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായ് ഹമാസും ഇസ്രയേലും വെടിനിർത്തൽ ലംഘനം പാലിക്കാത്തതിൽ പരസ്പരം പഴിചാരുകയാണ്. ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിച്ച് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. വെടി നിർത്തൽ കരാർ ലംഘിച്ചാൽ യുദ്ധം തുടരാൻ അനുവദിക്കുമെന്നായിരുന്നു ട്രംപിൻ്റെ പ്രതികരണം. ഹമാസ് കരാർ ലംഘിക്കുകയാണെങ്കിൽ പലസ്തീനിലേക്ക് എത്തിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ മാനുഷിക സഹായം നിർത്തിവെക്കുമെന്ന് ഇസ്രയേൽ അറിയിച്ചിരുന്നു.
