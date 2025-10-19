English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • World
  • Hamas Ceasefire Violation: ഹമാസ് വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘിച്ചു; സഹായങ്ങൾ നിർത്തിവെച്ച് ഇസ്രയേൽ

Hamas Ceasefire Violation: ഹമാസ് വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘിച്ചു; സഹായങ്ങൾ നിർത്തിവെച്ച് ഇസ്രയേൽ

പലസ്തീനിലേക്കുള്ള എല്ലാ സേവനങ്ങളും ഇനിയൊരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ നിർത്തിവെച്ചതായ് ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു അറിയിച്ചു.

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Oct 19, 2025, 02:24 PM IST
  • പലസ്തീനിലേക്കുള്ള എല്ലാ സേവനങ്ങളും ഇനിയൊരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ നിർത്തിവെച്ചതായ് ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു .
  • കൊല്ലപ്പെട്ട ബന്ദികളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ ഹമാസ് കൈമാറുന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാകും നടപടി.

Read Also

  1. Trump warns Hamas: 'എൻ്റെ ഒരു വാക്ക് മതി യുദ്ധം ആരംഭിക്കാൻ' ഹമാസിനെ ഭീക്ഷണിപ്പെടുത്തി ട്രംപ്

Trending Photos

Ranji Trophy: കിടിലൻ ഹാഫ് സെഞ്ചുറി, സഞ്ജുവിൻ്റെ തണലിൽ തകർച്ചയിൽ നിന്ന് കരകയറി കേരളം
5
Renji Tophy
Ranji Trophy: കിടിലൻ ഹാഫ് സെഞ്ചുറി, സഞ്ജുവിൻ്റെ തണലിൽ തകർച്ചയിൽ നിന്ന് കരകയറി കേരളം
Shani Guru Gochar: 12 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വ്യാഴത്തിന്റെ പവർഫുൾ വിപരീത രാജയോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും വൻ അഭിവൃദ്ധി
7
Shani Guru yuti
Shani Guru Gochar: 12 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വ്യാഴത്തിന്റെ പവർഫുൾ വിപരീത രാജയോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും വൻ അഭിവൃദ്ധി
Today&#039;s Horoscope: കുംഭം രാശിക്ക് ഇന്ന് മികച്ച ദിവസം, മിഥുനം രാശിക്ക് വെല്ലുവിളികളേറെ; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
13
Malayalam Horoscope
Today's Horoscope: കുംഭം രാശിക്ക് ഇന്ന് മികച്ച ദിവസം, മിഥുനം രാശിക്ക് വെല്ലുവിളികളേറെ; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
Todays Horoscope: വൃശ്ചിക രാശിക്കാർക്ക് ചെലവുകൾ ഏറും; ധനു രാശിക്കാരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ കഴിയും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: വൃശ്ചിക രാശിക്കാർക്ക് ചെലവുകൾ ഏറും; ധനു രാശിക്കാരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ കഴിയും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Hamas Ceasefire Violation: ഹമാസ് വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘിച്ചു; സഹായങ്ങൾ നിർത്തിവെച്ച് ഇസ്രയേൽ

ജെറുസലേം: ഗാസയ്ക്കും ഈജിപ്തിനും ഇടയിലുള്ള റാഫ അതിർത്തി ക്രോസ്സിംഗ് അടച്ചിടുമെന്ന് ഇസ്രയേൽ. പലസ്തീനിലേക്കുള്ള എല്ലാ സേവനങ്ങളും ഇനിയൊരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ നിർത്തിവെച്ചതായ് ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു അറിയിച്ചു. കൊല്ലപ്പെട്ട ബന്ദികളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ ഹമാസ് കൈമാറുന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാകും നടപടി എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 
കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായ് ഹമാസും ഇസ്രയേലും വെടിനിർത്തൽ ലംഘനം പാലിക്കാത്തതിൽ പരസ്പരം പഴിചാരുകയാണ്. ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിച്ച് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. വെടി നിർത്തൽ കരാർ ലംഘിച്ചാൽ യുദ്ധം തുടരാൻ അനുവദിക്കുമെന്നായിരുന്നു ട്രംപിൻ്റെ പ്രതികരണം. ഹമാസ് കരാർ ലംഘിക്കുകയാണെങ്കിൽ പലസ്തീനിലേക്ക് എത്തിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ മാനുഷിക സഹായം നിർത്തിവെക്കുമെന്ന് ഇസ്രയേൽ അറിയിച്ചിരുന്നു. 

Add Zee News as a Preferred Source

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Arathi N Aji

Journalist in Zee Malayalam News ...Read More

IsraelHamascease fire violation

Trending News