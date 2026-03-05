English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  US-Israel-Iran War Updates: ഇറാന് നേരെ പുതിയ ആക്രമണ രീതിയുമായി യുഎസ്-ഇസ്രയേൽ സഖ്യം; മിസൈൽ ശേഷി ഇല്ലാതാക്കുക ലക്ഷ്യം, ഗൾഫ് മേഖലയിൽ ആക്രമണം തുടർന്ന് ഇറാൻ

Iran Israel US War: ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ യുദ്ധാധികാരങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ ലക്ഷ്യമാക്കി അവതരിപ്പിച്ച പ്രമേയം അമേരിക്കൻ സെനറ്റ് തള്ളി.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Mar 5, 2026, 11:06 AM IST
  • സൗദി അറേബ്യക്ക് നേരെ നിരവധി ആക്രമണങ്ങൾ നടന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ട്
  • മുബാറക് അൽ കബീർ തീരത്തിന് 60 കിലോമീറ്റർ അകലെ കപ്പലിൽ ചോർച്ചയുണ്ടായി

  US Iran Conflict: ഇറാൻ-യുഎസ് മൂന്നാംഘട്ട ചർച്ച വ്യാഴാഴ്ച ജനീവയിൽ; സ്ഥിരീകരിച്ച് ഒമാൻ

വാഷിങ്ടൺ: ഇറാനിൽ പുതിയ ആക്രമണ പരമ്പരയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ട് അമേരിക്ക-ഇസ്രയേൽ സഖ്യം. ഇറാന്റെ മിസൈൽ ശേഷി ഇല്ലാതാക്കാനാണ് ഇസ്രയേൽ-യുഎസ് സഖ്യം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ലെബനനിൽ ഹിസ്ബുള്ളയുടെ താവളങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇസ്രയേൽ ആക്രമണം നടത്തി. ഹിസ്ബുള്ള താവളങ്ങൾ ഇസ്രയേൽ തകർത്തതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.

അതേസമയം, ​ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇറാൻ മിസൈൽ, ഡ്രോൺ ആക്രമണം തുടരുകയാണ്. ഇറാന്റെ കൂടുതൽ മിസൈലുകൾ തകർത്തതായി സൗദി അറേബ്യ വ്യക്തമാക്കി. ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ യുദ്ധാധികാരങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള പ്രമേയം അമേരിക്കൻ സെനറ്റ് തള്ളി.

ALSO READ: ഇറാൻ്റെ പുതിയ പരമോന്നത നേതാവായി അയത്തുള്ള ഖമേനിയുടെ മകൻ

​ഗൾഫ് മേഖലയിലേക്ക് ഇറാൻ ആക്രമണം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഖത്തറിലെ അമേരിക്കൻ എംബസി പരിസരത്തെ താമസക്കാരെ ഒഴിപ്പിക്കുന്ന നടപടി തുടരുകയാണ്. സൗദി അറേബ്യക്ക് നേരെ നിരവധി ആക്രമണങ്ങൾ നടന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. മുബാറക് അൽ കബീർ തീരത്തിന് 60 കിലോമീറ്റർ അകലെ കപ്പലിൽ ചോർച്ചയുണ്ടായി. സ്ഫോടന ശബ്ദം കേട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.

