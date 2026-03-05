US-Israel-Iran War Updates: ഇറാന് നേരെ പുതിയ ആക്രമണ രീതിയുമായി യുഎസ്-ഇസ്രയേൽ സഖ്യം; മിസൈൽ ശേഷി ഇല്ലാതാക്കുക ലക്ഷ്യം, ഗൾഫ് മേഖലയിൽ ആക്രമണം തുടർന്ന് ഇറാൻ

വാഷിങ്ടൺ: ഇറാനിൽ പുതിയ ആക്രമണ പരമ്പരയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ട് അമേരിക്ക-ഇസ്രയേൽ സഖ്യം. ഇറാന്റെ മിസൈൽ ശേഷി ഇല്ലാതാക്കാനാണ് ഇസ്രയേൽ-യുഎസ് സഖ്യം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ലെബനനിൽ ഹിസ്ബുള്ളയുടെ താവളങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇസ്രയേൽ ആക്രമണം നടത്തി. ഹിസ്ബുള്ള താവളങ്ങൾ ഇസ്രയേൽ തകർത്തതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.
അതേസമയം, ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇറാൻ മിസൈൽ, ഡ്രോൺ ആക്രമണം തുടരുകയാണ്. ഇറാന്റെ കൂടുതൽ മിസൈലുകൾ തകർത്തതായി സൗദി അറേബ്യ വ്യക്തമാക്കി. ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ യുദ്ധാധികാരങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള പ്രമേയം അമേരിക്കൻ സെനറ്റ് തള്ളി.
ഗൾഫ് മേഖലയിലേക്ക് ഇറാൻ ആക്രമണം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഖത്തറിലെ അമേരിക്കൻ എംബസി പരിസരത്തെ താമസക്കാരെ ഒഴിപ്പിക്കുന്ന നടപടി തുടരുകയാണ്. സൗദി അറേബ്യക്ക് നേരെ നിരവധി ആക്രമണങ്ങൾ നടന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. മുബാറക് അൽ കബീർ തീരത്തിന് 60 കിലോമീറ്റർ അകലെ കപ്പലിൽ ചോർച്ചയുണ്ടായി. സ്ഫോടന ശബ്ദം കേട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.
