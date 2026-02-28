English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Iran - Israel Tension: അപ്രതീക്ഷിത ആക്രമണത്തിൽ വിറച്ച് ഇറാൻ; ടെഹ്റാനിൽ സ്ഫോടനങ്ങൾ, ഇസ്രയേലിനൊപ്പം ചേർന്ന് അമേരിക്കയും..!

ഇറാനിലെ തന്ത്രപ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇസ്രായേലും അമേരിക്കയും സംയുക്ത ആക്രമണം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന സൂചനയാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. 

Written by - Karthika V | Last Updated : Feb 28, 2026, 01:43 PM IST
  • ഇറാനിൽ ഇസ്രയേൽ ആക്രമണം നടത്തിയതിന് പിന്നാലെ ഇസ്രയേലിലും കനത്ത ജാ​ഗ്രതയാണ്.
  • ഇറാൻ മിസൈൽ ആക്രമണം നടത്താനുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്താണ് ഇസ്രയേൽ തന്റെ പൗരന്മാർക്ക് ജാ​ഗ്രത നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

Iran - Israel Tension: അപ്രതീക്ഷിത ആക്രമണത്തിൽ വിറച്ച് ഇറാൻ; ടെഹ്റാനിൽ സ്ഫോടനങ്ങൾ, ഇസ്രയേലിനൊപ്പം ചേർന്ന് അമേരിക്കയും..!

ടെഹ്‌റാൻ: ഇറാനിൽ ഇസ്രയേലിന്റെ അപ്രതീക്ഷിത ആക്രമണം. പശ്ചിമേഷ്യയെ യുദ്ധഭീതിയിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അമേരിക്കയെ കൂട്ടുപിടിച്ചുള്ള ഇസ്രയേലിന്റെ നീക്കം. ഇറാന്റെ തലസ്ഥാനമായ ടെഹ്റാനിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് ഇസ്രയേൽ ആക്രമണം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ടെഹ്‌റാനിൽ ശക്തമായ സ്ഫോടന ശബ്ദങ്ങൾ കേട്ടതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി സ്ട്രീറ്റിലും, ജോംഹൗറി പ്രദേശത്തും നിരവധി മിസൈലുകൾ പതിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവരുന്നു. 

ആക്രമണം സ്ഥിരീകരിച്ച് ഇസ്രയേൽ മാധ്യമങ്ങളും രം​ഗത്തെത്തി. ആക്രമണങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ ഇറാനിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇറാന്റെ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു ഇസ്രയേലിന്റെ ആക്രമണമെന്നാണ് സൂചന. കനത്ത ജാ​ഗ്രതയാണ് നിലവിലുള്ളത്. 

Also Read: Iran War Threat: ഇറാനിൽ നിന്ന് മടങ്ങൂ, 15 രാജ്യങ്ങൾ‌ക്കൊപ്പം ചൈനയും ആവശ്യപ്പെട്ടു; വൻ സൈനിക നീക്കത്തിന്റെ സൂചനയോ? ഇറാനിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ത്?

തിരിച്ചടിക്കാൻ ഇറാൻ

ഇറാനിൽ ഇസ്രയേൽ ആക്രമണം നടത്തിയതിന് പിന്നാലെ ഇസ്രയേലിലും കനത്ത ജാ​ഗ്രതയാണ്. നിലവിൽ പ്രത്യാക്രമണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും മറുപടിയായി ഇറാൻ മിസൈൽ ആക്രമണം നടത്താനുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്താണ് ഇസ്രയേൽ തന്റെ പൗരന്മാർക്ക് ജാ​ഗ്രത നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാ​ഗമായി ഇസ്രായേലിൽ എങ്ങും സൈറണുകൾ മുഴങ്ങുകയാണ്. ജനങ്ങൾ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറാൻ അധികൃതർ നിർദ്ദേശം നൽകി കഴിഞ്ഞു. 

നിരോധനം

ഇസ്രയേലിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ, പൊതുസമ്മേളനങ്ങൾ, അനിവാര്യമല്ലാത്ത തൊഴിലിടങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം അധികൃതർ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിലല്ലാതെ യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കാനാണ് നിർദ്ദേശം. ജനങ്ങൾ ബങ്കറുകൾക്ക് സമീപം തന്നെ തുടരണമെന്നും നിർദ്ദേശം നൽകി. പൗരന്മാർ എല്ലാവരും സുരക്ഷിത കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് സമീപം തന്നെ തുടരണമെന്നും സൈന്യം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. 

