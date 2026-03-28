US-Israel-Iran War: ഇറാന്റെ ആണവ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം, ശക്തമായി തിരിച്ചടിക്കുമെന്ന് ഇറാൻ

ടെഹ്റാൻ: ട്രംപിന്റെ വാക്കുകൾക്ക് പുല്ലുവില കൊടുത്ത് ഇറാനിൽ ഇസ്രയേലിന്റെ ആക്രമണം. ഇറാന്റെ ആണവ കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് ഇസ്രയേലിന്റെ വൻ മിസൈലുകൾ പതിച്ചത്.
ഇതോടെ ഇറാന്റെ ഊർജ്ജ കേന്ദ്രങ്ങളെ ആക്രമിക്കില്ലെന്ന അക്കരിക്കാൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ വാക്ക് പാഴ്വാക്കായിരിക്കുകയാണ്. ഇറാന്റെ പ്രധാന ആണവ കേന്ദ്രമായ അരക് ഉൾപ്പെടെ 2 ആണവ നിലയങ്ങൾക്കും 2 വൻകിട സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റുകൾക്കും നേരെയായിരുന്നു ഇസ്രയേലിന്റെ ആക്രമണം. ആക്രമണത്തിൽ ആളപായമോ ആണവ വികിരണ ഭീഷണിയോ ഇല്ലെന്ന് ഇറാൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും അടിക്ക് ശക്തമായ തിരിച്ചടി ഉറപ്പാണെന്ന് ഇറാൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
യുഎസിന്റെയും ഇസ്രയേലിന്റെയും വ്യവസായകേന്ദ്രങ്ങൾ ആക്രമിക്കുമെന്ന് ഇറാൻ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല യുഎസ്-ഇസ്രായേൽ പക്ഷ രാജ്യങ്ങളിലെ തുറമുഖങ്ങളിൽ നിന്നോ തിരിച്ചോ ഉള്ള കപ്പലുകൾ ഹോർമൂസ് കടലിടുക്കിലൂടെ കടത്തിവിടില്ലെന്നും ഐആർജിസി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇറാന്റെ ഊർജ്ജ നിലയങ്ങൾ 10 ദിവസത്തേക്ക് ആക്രമിക്കില്ലെന്ന് കഴിന ദിവസമാണ് ട്രംപ് ഉറപ്പു നൽകിയത്. ഒപ്പം സമാധാന ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുവെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ ആക്രമണം. ഇതിനിടയിൽ ഹോർമൂസ് കടലിടുക്കിലൂടെ ചരക്കുകപ്പലുകൾ ഐആർജിസിയുടെ അനുമതിയോടെ മാത്രം കടത്തിവിടുന്ന സംവിധാനത്തിലേക്ക് ഇറാൻ കടന്നുവന്ന രീതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്. കടത്തിയ കപ്പലുകളിൽ നിന്നും പണം ഈടാക്കിയെന്നും സൂചനയുണ്ട്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.