US-Israel-Iran War: ഇറാന്റെ ആണവ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം, ശക്തമായി തിരിച്ചടിക്കുമെന്ന് ഇറാൻ

Iran Israel Conflict: പുതിയ ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് ആക്രമണം വ്യാപിപ്പിക്കുമെന്ന് ഇസ്രായേൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതിന് മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം ഇറാന്റെ ആണവ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇസ്രായേൽ വ്യോമാക്രമണം നടത്തി.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Mar 28, 2026, 07:27 AM IST
  • ട്രംപിന്റെ വാക്കുകൾക്ക് പുല്ലുവില കൊടുത്ത്‌ ഇറാനിൽ ഇസ്രയേലിന്റെ ആക്രമണം
  • ഇറാന്റെ ആണവ കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് ഇസ്രയേലിന്റെ വൻ മിസൈലുകൾ പതിച്ചത്


ടെഹ്‌റാൻ: ട്രംപിന്റെ വാക്കുകൾക്ക് പുല്ലുവില കൊടുത്ത്‌ ഇറാനിൽ ഇസ്രയേലിന്റെ ആക്രമണം.  ഇറാന്റെ ആണവ കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് ഇസ്രയേലിന്റെ വൻ മിസൈലുകൾ പതിച്ചത്.

ഇതോടെ ഇറാന്റെ ഊർജ്ജ കേന്ദ്രങ്ങളെ ആക്രമിക്കില്ലെന്ന അക്കരിക്കാൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ വാക്ക് പാഴ്വാക്കായിരിക്കുകയാണ്. ഇറാന്റെ പ്രധാന ആണവ കേന്ദ്രമായ അരക് ഉൾപ്പെടെ 2 ആണവ നിലയങ്ങൾക്കും 2 വൻകിട സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റുകൾക്കും നേരെയായിരുന്നു ഇസ്രയേലിന്റെ ആക്രമണം. ആക്രമണത്തിൽ ആളപായമോ ആണവ വികിരണ ഭീഷണിയോ ഇല്ലെന്ന് ഇറാൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും അടിക്ക് ശക്തമായ തിരിച്ചടി ഉറപ്പാണെന്ന് ഇറാൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  

യുഎസിന്റെയും ഇസ്രയേലിന്റെയും  വ്യവസായകേന്ദ്രങ്ങൾ ആക്രമിക്കുമെന്ന് ഇറാൻ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.  മാത്രമല്ല യുഎസ്-ഇസ്രായേൽ പക്ഷ രാജ്യങ്ങളിലെ തുറമുഖങ്ങളിൽ നിന്നോ തിരിച്ചോ ഉള്ള കപ്പലുകൾ ഹോർമൂസ് കടലിടുക്കിലൂടെ കടത്തിവിടില്ലെന്നും ഐആർജിസി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇറാന്റെ ഊർജ്ജ നിലയങ്ങൾ 10 ദിവസത്തേക്ക് ആക്രമിക്കില്ലെന്ന് കഴിന ദിവസമാണ് ട്രംപ് ഉറപ്പു നൽകിയത്. ഒപ്പം  സമാധാന ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുവെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ ആക്രമണം.  ഇതിനിടയിൽ ഹോർമൂസ് കടലിടുക്കിലൂടെ ചരക്കുകപ്പലുകൾ ഐആർജിസിയുടെ അനുമതിയോടെ മാത്രം കടത്തിവിടുന്ന സംവിധാനത്തിലേക്ക് ഇറാൻ കടന്നുവന്ന രീതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്. കടത്തിയ കപ്പലുകളിൽ നിന്നും പണം ഈടാക്കിയെന്നും സൂചനയുണ്ട്.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Israel Iran WarIran AttackIran Israel US Conlictഇസ്രായേൽ ഇറാൻ മിസൈൽ ആക്രമണംഇസ്രായേൽ ഇറാൻ സംഘർഷം

