Israel Strike Beirut: ബെയ്റൂട്ട് ആക്രമണം; 31 മരണം, 149 പേർക്ക് പരിക്ക്, ലെബനനിൽ ഇസ്രയേൽ ആക്രമണം തുടരുന്നു

ബെയ്റൂട്ട്: ലബനനിൽ ഇസ്രായേൽ നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണങ്ങളിൽ 31 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം. ആക്രമണത്തിൽ 149 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. ഇറാനൊപ്പം ചേർന്ന് ഹിസ്ബുള്ള ഇസ്രയേലിനെ ആക്രമിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇസ്രയേൽ സൈന്യം തിരിച്ചടിച്ചത്.
ബെയ്റൂട്ടിന്റെ തെക്കൻ പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിലും തെക്കൻ ലബനനിലുമാണ് ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം നടത്തിയത്. ഇതിൽ 31 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 149 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തതായി മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി. ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവ് അലി ഖമനെയിയുടെ വധത്തിന് പ്രതികാരമായാണ് ഹിസ്ബുള്ള ഇസ്രായേലിന് നേരെ ആക്രമണം നടത്തിയത്.
Also Read: Cyprus UK Airbase: സംഘർഷം യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും; സൈപ്രസിലെ ബ്രിട്ടീഷ് സൈനിക താവളത്തിൽ ഡ്രോൺ ആക്രമണം, ഇറാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ത്?
സൈപ്രസിൽ ഇറാൻ ആക്രമണം
അതേസമയം ഇറാന്റെ ആക്രമണം യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും കടന്നിരിക്കുകയാണ്. ദ്വീപ് രാജ്യമായ സൈപ്രസിലെ ബ്രിട്ടീഷ് സൈനിക താവളത്തിന് നേരെയാണ് ഇറാൻ ആക്രമണം നടത്തിയത്. ഡ്രോൺ ആക്രമണമാണ് ഇറാൻ നടത്തിയത്. എന്നാൽ ഇറാന്റെ ആക്രമണത്തെ പ്രതിരോധിച്ചുവെന്നും ഡ്രോൺ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തും മുൻപ് തകർക്കാൻ സാധിച്ചുവെന്നും ബ്രിട്ടൺ അറിയിച്ചു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.