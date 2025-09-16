English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

​Israel - Gaza: ഗാസയിൽ ഇസ്രയേലിന്റെ കരയാക്രമണം; 78 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ട്

ഗാസയിൽ ഇസ്രയേലിന്റെ ശക്തമായ കരയാക്രമണം. ന​ഗരം പിടിച്ചെടുക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഇസ്രയേലിന്റെ ആക്രമണം. ഗാസയിൽ ഗ്രൗണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ തുടങ്ങിയതായി ഇസ്രയേൽ സേന വ്യക്തമാക്കി. ഇസ്രയേൽ ആക്രമണത്തിൽ ഇന്ന് മാത്രം 80ഓളം പേർ മരിച്ചതായാണ് വിവരം.

Written by - Karthika V | Last Updated : Sep 16, 2025, 09:45 PM IST
  • ഗാസയിൽ ഗ്രൗണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ തുടങ്ങിയതായി ഇസ്രയേൽ സേന വ്യക്തമാക്കി.
  • ഇസ്രയേൽ ആക്രമണത്തിൽ ഇന്ന് മാത്രം 80ഓളം പേർ മരിച്ചതായാണ് വിവരം.

ഗാസ: ഗാസയിൽ ഇസ്രയേലിന്റെ ശക്തമായ കരയാക്രമണം. ന​ഗരം പിടിച്ചെടുക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഇസ്രയേലിന്റെ ആക്രമണം. ഗാസയിൽ ഗ്രൗണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ തുടങ്ങിയതായി ഇസ്രയേൽ സേന വ്യക്തമാക്കി. ഇസ്രയേൽ ആക്രമണത്തിൽ ഇന്ന് മാത്രം 80ഓളം പേർ മരിച്ചതായാണ് വിവരം.

IsraelGaza CityIsraeli Armyഇസ്രയേൽ​ഗാസ

