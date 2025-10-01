Middle East Crisis: അന്ത്യശാസനം നൽകി ഇസ്രയേൽ; ഗാസ സിറ്റി വളഞ്ഞു; അവശേഷിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ ഉടൻ സ്ഥലം വിടണമെന്ന് അന്തിമ മുന്നറിയിപ്പ്

ഗാസ: ഗാസ സിറ്റി നിവാസികള്ക്ക് അന്തിമ മുന്നറിയിപ്പുമായി ഇസ്രയേലി പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഇസ്രയേല് കാറ്റ്സ്. ഗാസ സിറ്റി സൈന്യം വളഞ്ഞതായും അന്തേവാസികള് ഉടന് പ്രദേശം വിടണമെന്നും അദ്ദേഹം അന്തിമ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാത്തവരെ തീവ്രവാദികളായോ തീവ്രവാദികളെ പിന്തുണക്കുന്നവരായോ കണക്കാക്കുമെന്നും കാറ്റ്സ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
പലായനം ചെയ്യാനും ഹമാസിനെ ഗാസ നഗരത്തില് ഒറ്റപ്പെടുത്താനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഗാസ നിവാസികള്ക്ക് ഇത് അവസാന അവസരമാണെന്നും കാറ്റ്സിന്റെ മുന്നറിയിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ഗാസ സമാധാന പദ്ധതി അമേരിക്കന് പ്രസിഡന്റ് ഡോണള്ഡ് ട്രംപ് മുന്നോട്ടുവെക്കുകയും ഇത് ഇസ്രയേല് പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന് നെതന്യാഹു അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇസ്രയേലിന്റെ ഈ നടപടി. ഹമാസ് പദ്ധതി നിരസിച്ചാല് ഇസ്രയേല് ജോലി പൂര്ത്തിയാക്കുമെന്ന് നെതന്യാഹു മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയിരുന്നു.
എത്രയും പെട്ടെന്ന് യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനും തുടര്ന്ന് 72 മണിക്കൂറിനകം എല്ലാ ബന്ദികളെയും ഹമാസ് മോചിപ്പിക്കാനും വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നതാണ് പദ്ധതി. പലസ്തീന് അതോറിറ്റിയും ഇസ്രയേലും സൗദി, ജോര്ദാന്, യുഎഇ, ഖത്തര്, ഈജിപ്ത് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളും ഈ വ്യവസ്ഥ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഗാസയുടെ പുനര്നിര്മാണത്തിന് ട്രംപിന്റെ അധ്യക്ഷതയില് ഇടക്കാല രാജ്യാന്തര സമിതി രൂപീകരിക്കുന്നതടക്കം സൈനിക നടപടികള് അവസാനിപ്പിക്കുക, ഗാസയിലേക്ക് ഉടനടി സഹായം എത്തിക്കുകയെന്നതും നിര്ദേശത്തില് ഉള്പ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇതിനിടയിൽ തെക്കൻ ഗാസയിലെ താമസക്കാർക്ക് വടക്കൻ പ്രദേശത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള അവസാനത്തെ വഴിയും അടക്കുകയാണെന്ന് ഐഡിഎഫും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അൽ-റഷീദ് സ്ട്രീറ്റിലൂടെയുള്ള വടക്കൻ മേഖലയിലേക്കുള്ള ഗതാഗതമാണ് സൈന്യം അടക്കുന്നത്. ഗാസ നഗരം ഒഴിഞ്ഞുപോകുന്നവർക്കായി തെക്കോട്ടേക്കുള്ള പാത തുറന്നുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
