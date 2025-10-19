Israel Hamas Ceasefire Agreement: വെടിനിർത്തൽ ഉടമ്പടി ഹമാസ് പാലിക്കുന്നില്ല, ഗാസയെ ആക്രമിച്ച് ഇസ്രയേൽ

ജറുസലേം: സമാധാന പ്രതീക്ഷകൾക്ക് മങ്ങലേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഗാസയെ ആക്രമിച്ച് ഇസ്രയേൽ. ഹമാസ് വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘിച്ചു എന്ന് ആരോപിച്ചാണ് ഇസ്രയേൽ സൈന്യം ഗാസയെ ആക്രമിച്ചതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഗാസയിലെ ഖാൻ യൂനിസിനടുത്തുള്ള അബാസനിൽ ഇസ്രായേലി ടാങ്കുകളിൽ നിന്നും കനത്ത വെടിവയ്പ്പ് ഉണ്ടായതായി റോയിറ്റേഴ്സ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. റാഫയിൽ വീണ്ടും ഇസ്രയേൽ വ്യോമാക്രമണം ആരംഭിച്ചതായ് ചില മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
പലസ്തീനിലേക്കുള്ള എല്ലാ സേവനങ്ങളും ഇനിയൊരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ നിർത്തിവെച്ചതായ് ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു മുൻപ് അറിയിച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായ് ഹമാസും ഇസ്രയേലും വെടിനിർത്തൽ ലംഘനം പാലിക്കാത്തതിൽ പരസ്പരം പഴിചാരുകയാണ്.
