English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • World
  • Israel Hamas Ceasefire Agreement: വെടിനിർത്തൽ ഉടമ്പടി ഹമാസ് പാലിക്കുന്നില്ല, ഗാസയെ ആക്രമിച്ച് ഇസ്രയേൽ

Israel Hamas Ceasefire Agreement: വെടിനിർത്തൽ ഉടമ്പടി ഹമാസ് പാലിക്കുന്നില്ല, ഗാസയെ ആക്രമിച്ച് ഇസ്രയേൽ

സമാധാന പ്രതീക്ഷകൾക്ക് മങ്ങലേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഗാസയെ ആക്രമിച്ച് ഇസ്രയേൽ. ഹമാസ് വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘിച്ചു എന്ന് ആരോപിച്ചാണ് ഇസ്രയേൽ സൈന്യം ഗാസയെ ആക്രമിച്ചു. 

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Oct 19, 2025, 05:58 PM IST
  • ഹമാസ് വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘിച്ചു എന്ന് ആരോപിച്ചാണ് ഇസ്രയേൽ സൈന്യം ഗാസയെ ആക്രമിച്ചതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
  • റാഫയിൽ വീണ്ടും ഇസ്രയേൽ വ്യോമാക്രമണം ആരംഭിച്ചതായ് ചില മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

Trending Photos

Todays Horoscope: വൃശ്ചിക രാശിക്കാർക്ക് ചെലവുകൾ ഏറും; ധനു രാശിക്കാരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ കഴിയും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: വൃശ്ചിക രാശിക്കാർക്ക് ചെലവുകൾ ഏറും; ധനു രാശിക്കാരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ കഴിയും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Anti Aging Remedies: യുവത്വം നിറഞ്ഞ ചർമ്മമാണോ ലക്ഷ്യം? എങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യൂ
6
Anti Aging Remedy
Anti Aging Remedies: യുവത്വം നിറഞ്ഞ ചർമ്മമാണോ ലക്ഷ്യം? എങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യൂ
Gold Rate Kerala Today: ഒരു ലക്ഷത്തിലേക്ക് കടന്നില്ല..! പൊന്നിന് വില കുറഞ്ഞു; ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: ഒരു ലക്ഷത്തിലേക്ക് കടന്നില്ല..! പൊന്നിന് വില കുറഞ്ഞു; ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം...
Gold Rate Kerala Today: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല; നിരക്ക് ഇങ്ങനെ...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല; നിരക്ക് ഇങ്ങനെ...
Israel Hamas Ceasefire Agreement: വെടിനിർത്തൽ ഉടമ്പടി ഹമാസ് പാലിക്കുന്നില്ല, ഗാസയെ ആക്രമിച്ച് ഇസ്രയേൽ

ജറുസലേം: സമാധാന പ്രതീക്ഷകൾക്ക് മങ്ങലേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഗാസയെ ആക്രമിച്ച് ഇസ്രയേൽ. ഹമാസ് വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘിച്ചു എന്ന് ആരോപിച്ചാണ് ഇസ്രയേൽ സൈന്യം ഗാസയെ ആക്രമിച്ചതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഗാസയിലെ ഖാൻ യൂനിസിനടുത്തുള്ള അബാസനിൽ ഇസ്രായേലി ടാങ്കുകളിൽ നിന്നും കനത്ത വെടിവയ്പ്പ് ഉണ്ടായതായി റോയിറ്റേഴ്സ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. റാഫയിൽ വീണ്ടും ഇസ്രയേൽ വ്യോമാക്രമണം ആരംഭിച്ചതായ് ചില മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. 

Add Zee News as a Preferred Source

പലസ്തീനിലേക്കുള്ള എല്ലാ സേവനങ്ങളും ഇനിയൊരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ നിർത്തിവെച്ചതായ് ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു മുൻപ് അറിയിച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായ് ഹമാസും ഇസ്രയേലും വെടിനിർത്തൽ ലംഘനം പാലിക്കാത്തതിൽ പരസ്പരം പഴിചാരുകയാണ്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Arathi N Aji

Journalist in Zee Malayalam News ...Read More

IsraelHamascease fire violation

Trending News