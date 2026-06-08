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Israel Attack On Iran: അടിക്ക് തിരിച്ചടി; ടെഹ്റാനിലടക്കം ആക്രമണം നടത്തി ഇസ്രയേൽ

Israel Iran Conflict: സംഘർഷം ഒഴിവാക്കണമെന്ന ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ വാക്കുകൾക്ക് പുല്ലുവില കൊടുത്ത്കൊണ്ട് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ വീണ്ടും ആക്രമണം.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 08, 2026, 09:42 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 10:09 AM IST
Israel Attack On Iran: അടിക്ക് തിരിച്ചടി; ടെഹ്റാനിലടക്കം ആക്രമണം നടത്തി ഇസ്രയേൽ
Image Credit: Photo: zee

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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