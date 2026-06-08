/Israel Attack On Iran: അടിക്ക് തിരിച്ചടി; ടെഹ്റാനിലടക്കം ആക്രമണം നടത്തി ഇസ്രയേൽ

ടെഹ്റാൻ: തിരിച്ചടിച്ച് ഇസ്രായേൽ. ഇറാൻ തലസ്ഥാനമായ ടെഹ്റാനിൽ അടക്കം ആക്രമണം നടത്തിയതായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട്. താബ്രിസ്, ഇസ്ഫഹന്, കരാജ് അടക്കമുള്ള ഇടങ്ങളിലാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്.
ടെഹ്റാനില് രണ്ട് ശക്തമായ സ്ഫോടനങ്ങള് നടന്നതായി ഇറാന്റെ ഔദ്യോഗിക വാര്ത്താ ഏജന്സിയായ അല്ജസീറ റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇസ്ഫഹനില് മൂന്ന് സ്ഫോടനങ്ങള് നടന്നതായും റിപ്പോര്ട്ടുണ്ട്. ഇസ്രയേല് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകള് പ്രയോഗിച്ചതായി ഐആര്ജിസിയും അറിയിച്ചു. ടെഹ്റാനില് നഗരപ്രദേശങ്ങള് ഇസ്രയേല് ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടില്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ടെഹ്റാന്റെ പടിഞ്ഞാറന് മേഖലയിലാണ് ആക്രമണം നടന്നത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
ആക്രമണത്തിൽ ആളപായമൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ആക്രമണത്തി ശേഷം ടെഹ്റാനിലെ ഇമാം ഖൊമെയ്നി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തില് നിന്നുള്ള വിമാന സര്വീസുകള് താല്ക്കാലികമായി നിര്ത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ വിമാന സര്വീസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ലെന്ന് അധികൃതര് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടെഹ്റാനിലെ രണ്ട് വിമാനത്താവളങ്ങളില് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇമാം ഖൊമെയ്നി. പശ്ചിമേഷ്യന് സംഘര്ഷത്തെ തുടര്ന്ന് മാസങ്ങളോളം അടച്ചിട്ട വിമാനത്താവളം തുറന്നത് ഏപ്രിലിലായിരുന്നു.
ഇറാൻ ഇസ്രയേലിനെതിരെ ആക്രമണം തൊടുത്തു വിട്ടത് ഞായറാഴ്ചയായിരുന്നു. ഇസ്രയേലിനെതിരെ ഇറാന് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകള് അടക്കം വര്ഷിച്ചതായും റിപ്പോര്ട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഏപ്രില് എട്ടിന് വെടിനിര്ത്തല് പ്രഖ്യാപിച്ച ശേഷമുള്ള ശക്തമായ ആക്രമണമായിരുന്നു ഇതെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ബെയ്റൂട്ടിന്റെ തെക്കന് പ്രദേശങ്ങളില് ഇസ്രയേല് ആക്രമണം നടത്തിയതിലഹയിരുന്നു ഇറാന്റെ ഈ നടപടി.
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