Israel Oil Refinery Attacked: ഇസ്രയേലിലെ എണ്ണശുദ്ധീകരണശാലയ്ക്ക് നേരെ ആക്രമണം; പിന്നാലെ തീപിടിത്തം

ടെൽ അവീവ്: ഇസ്രയേലിലെ എണ്ണശുദ്ധീകരണശാലയിൽ ആക്രമണം നടത്തി ഇറാൻ. വടക്കൻ മേഖലയിലെ ഹൈഫ നഗരത്തിലെ എണ്ണ ശുദ്ധീകരണശാലയ്ക്ക് നേരെയാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്. ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് ഇവിടെ തീപിടിത്തമുണ്ടായി. നേരത്തെയും ഇവിടെ ആക്രമണം ഇറാന്റെ ആക്രമണമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഹൈഫയിൽ ആക്രമണം നടത്തിയതായി ഹിസ്ബുല്ല അവകാശപ്പെട്ടു.
അതേസമയം കുവൈത്തിൽ ഇറാൻ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. തമിഴ്നാട് രാമനാഥപുരം ജില്ലയിലെ കൊളത്തൂർ സ്വദേശി സന്താന ശെൽവം (40) ആണ് മരിച്ചത്. കുവൈത്തിലെ വൈദ്യുതി - ജലശുദ്ധീകരണ കേന്ദ്രത്തിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിലാണ് സന്താന ശെൽവത്തിന് ജീവൻ നഷ്ടമായത്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിൽ മാത്രം കുവൈത്ത് വ്യോമാതിർത്തിയിൽ 14 മിസൈലുകളും 12 ഡ്രോണുകളുമാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ഒരു സൈനിക ക്യാമ്പിന് നേരെയുണ്ടായ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിൽ 10 സൈനികർക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു.
