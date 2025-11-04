Israel attack on Lebanon: ലെബനനിൽ ഇസ്രയേൽ ആക്രമണം; ലക്ഷ്യം ഹിസ്ബുല്ല

ബെയ്റൂട്ട്: ഹിസ്ബുള്ളയ്ക്കെതിരായ ആക്രമണങ്ങൾ ശക്തമാക്കുമെന്ന് ഇസ്രയേൽ അറിയിച്ച് ഒരു ദിവസത്തിനു ശേഷം, തെക്കൻ ലെബനൻ ഇസ്രയേൽ ആക്രമിച്ചു. ആക്രമണത്തിൽ രണ്ട് പേർ കൊല്ലപ്പടുകയും, ഏഴ് പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുയും ചെയ്തു. നബതിയേഹ് പ്രവിശ്യയിലെ ഡൗയിർ പട്ടണത്തിലാണ് ഇസ്രയേൽ ആക്രമണം നടത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ നാല് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു.
ഹിസ്ബുല്ലയുടെ പ്രത്യേക യൂണിറ്റായ റദ്വാൻ ഫോഴ്സിലെ കമാൻഡറാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന മുഹമ്മദ് അലി ഹദീദിനെ വധിച്ചതായി ഇസ്രായേൽ സൈന്യം അവകാശപ്പെട്ടു. നബതിഹ് പ്രദേശത്ത് ഹിസ്ബുള്ളയുടെ ഭീകര അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചയാളാണ് മുഹമ്മദ് അലി ഹദീദ്.
2024 നവംബറിൽ അതിർത്തി കടന്നുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഇരു രാജ്യങ്ങളും കരാർ ഒപ്പിട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് ഇസ്രയേൽ ബോംബാക്രമണങ്ങൾ നടത്തി. നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന സംഘർഷത്താൽ ദുർബലരാണ് ഹിസ്ബുല്ല. ഇസ്രയേലുമായി നേരിട്ട് ചർച്ച നടത്താൻ അമേരിക്ക ലെബനനോട് നിന്തരമായി ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്.
