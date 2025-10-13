ജപ്പാനിൽ പകർച്ചപ്പനി വ്യാപിക്കുന്നു. സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്നതിനേക്കാൾ നേരത്തെയാണ് ഇക്കുറി പകർച്ചപ്പനി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിലായി നാലായിരത്തിലധികം പേരെയാണ് പനി ബാധിച്ച് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒക്കിനാവ, ടോക്യോ, കഗോഷിമ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് പകർച്ചപ്പനി രൂക്ഷമായി പടർന്നുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്.
വൈറസ് കുട്ടികളിൽ അതിവേഗം പടരുന്നതിനാൽ നിരവധി സ്കൂളുകളും കിന്റർഗാർട്ടനുകളും ശിശുസംരക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളും അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ക്രമരഹിതമായ കാലാവസ്ഥ, പാരിസ്ഥിതിക മാറ്റങ്ങൾ, വാക്സിനേഷൻ നിരക്കിലെ കുറവ് എന്നിവ മൂലം വരും വർഷങ്ങളിൽ രോഗവ്യാപനം നേരത്തെയാകാനും തീവ്രമാകാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
പകർച്ചവ്യാധി പടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളും വിനോദസഞ്ചാരികളും വാക്സിൻ എടുക്കണമെന്ന് ജപ്പാനിലെ ആരോഗ്യ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിർദേശിച്ചു. കുത്തിവെപ്പുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് രോഗബാധ തടയാനും രോഗത്തിന്റെ തീവ്രത കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ വ്യക്തമാക്കി. പ്രായമായവർ, കുട്ടികൾ, ഗർഭിണികൾ, മറ്റ് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവർ എന്നിവർ നിർബന്ധമായും വാക്സിൻ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന നിർദേശിച്ചു.
