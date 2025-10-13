English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Infectious Pandemic: ഒക്കിനാവ, ടോക്യോ, ക​ഗോഷിമ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് പകർച്ചപ്പനി രൂക്ഷമായി പടർന്നുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Oct 13, 2025, 03:27 PM IST
  • നിരവധി സ്കൂളുകളും കിന്റർ​ഗാർട്ടനുകളും ശിശുസംരക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളും അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്
  • രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളും വിനോദസഞ്ചാരികളും വാക്സിൻ എടുക്കണമെന്ന് ജപ്പാനിലെ ആരോ​ഗ്യ ഉദ്യോ​ഗസ്ഥർ നിർദേശിച്ചു

ജപ്പാനിൽ പകർച്ചപ്പനി വ്യാപിക്കുന്നു. സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്നതിനേക്കാൾ നേരത്തെയാണ് ഇക്കുറി പകർച്ചപ്പനി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിലായി നാലായിരത്തിലധികം പേരെയാണ് പനി ബാധിച്ച് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒക്കിനാവ, ടോക്യോ, ക​ഗോഷിമ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് പകർച്ചപ്പനി രൂക്ഷമായി പടർന്നുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്.

വൈറസ് കുട്ടികളിൽ അതിവേ​ഗം പടരുന്നതിനാൽ നിരവധി സ്കൂളുകളും കിന്റർ​ഗാർട്ടനുകളും ശിശുസംരക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളും അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ക്രമരഹിതമായ കാലാവസ്ഥ, പാരിസ്ഥിതിക മാറ്റങ്ങൾ, വാക്സിനേഷൻ നിരക്കിലെ കുറവ് എന്നിവ മൂലം വരും വർഷങ്ങളിൽ രോ​ഗവ്യാപനം നേരത്തെയാകാനും തീവ്രമാകാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ആരോ​ഗ്യ വിദ​ഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.

പകർച്ചവ്യാധി പടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളും വിനോദസഞ്ചാരികളും വാക്സിൻ എടുക്കണമെന്ന് ജപ്പാനിലെ ആരോ​ഗ്യ ഉദ്യോ​ഗസ്ഥർ നിർദേശിച്ചു. കുത്തിവെപ്പുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് രോ​ഗബാധ തടയാനും രോ​ഗത്തിന്റെ തീവ്രത കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കുമെന്ന് ആരോ​ഗ്യ വി​ദ​ഗ്ധർ വ്യക്തമാക്കി. പ്രായമായവർ, കുട്ടികൾ, ​ഗർഭിണികൾ, മറ്റ് ആരോ​ഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവർ എന്നിവർ നിർബന്ധമായും വാക്സിൻ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ലോകാരോ​ഗ്യ സംഘടന നിർദേശിച്ചു.

