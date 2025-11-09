English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • World
  • Tsunami: ജപ്പാനിൽ സുനാമി; വടക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി

Tsunami: ജപ്പാനിൽ സുനാമി; വടക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി

ഇവേറ്റ് പ്രിഫെക്ചറിന്റെ തീരത്ത് സുനാമി ഉണ്ടായി. ജപ്പാനൻ്റെ വടക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിലും സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Nov 9, 2025, 05:37 PM IST
  • ഇവേറ്റ് പ്രിഫെക്ചറിന്റെ തീരത്ത് നിന്ന് 70 കിലോമീറ്റർ അകലെ വൈകുന്നേരം 5:12 ന് സുനാമി ഉണ്ടായി.
  • ഏകദേശം മൂന്ന് അടി ഉയരത്തിൽ തിരമാല ഉയരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷകർ അറിയിച്ചു.

Read Also

  1. Tsunami Warning: ജക്കാർത്തക്ക് സമീപം ഭൂകമ്പം ,റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 6.1 തീവ്രത : ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ്

Trending Photos

Love Horoscope Today: ഈ രാശിക്കാർ പങ്കാളിയുമായി ദൂരയാത്ര പോകും...ഇന്നത്തെ പ്രണയരാശി അറിയാം
12
Love Horoscope
Love Horoscope Today: ഈ രാശിക്കാർ പങ്കാളിയുമായി ദൂരയാത്ര പോകും...ഇന്നത്തെ പ്രണയരാശി അറിയാം
Love Horoscope: ഈ രാശിക്കാർ പങ്കാളിയോട് മനസ്സ് തുറന്ന് സംസാരിക്കൂ...അറിയാം ഇന്നത്തെ പ്രണയ രാശി
12
Love Horoscope
Love Horoscope: ഈ രാശിക്കാർ പങ്കാളിയോട് മനസ്സ് തുറന്ന് സംസാരിക്കൂ...അറിയാം ഇന്നത്തെ പ്രണയ രാശി
Navpancham Rajyoga 2026: പുതുവർഷത്തിൽ ഭാ​ഗ്യം; നവപഞ്ചമ രാജയോഗത്തിലൂടെ നേട്ടം ഇവർക്ക്
5
Navpancham Rajyoga
Navpancham Rajyoga 2026: പുതുവർഷത്തിൽ ഭാ​ഗ്യം; നവപഞ്ചമ രാജയോഗത്തിലൂടെ നേട്ടം ഇവർക്ക്
Retirement Plans NPS vs APY: കുറഞ്ഞ നിക്ഷേപം, ഭാവി സുരക്ഷിതം; വിരമിക്കലിന് ശേഷവും ജീവിതം സുരക്ഷിതമാക്കണോ? ഈ സർക്കാർ പദ്ധതിയിലൂടെ ലക്ഷങ്ങൾ സമ്പാദിക്കൂ..!!
8
Retirement Plans
Retirement Plans NPS vs APY: കുറഞ്ഞ നിക്ഷേപം, ഭാവി സുരക്ഷിതം; വിരമിക്കലിന് ശേഷവും ജീവിതം സുരക്ഷിതമാക്കണോ? ഈ സർക്കാർ പദ്ധതിയിലൂടെ ലക്ഷങ്ങൾ സമ്പാദിക്കൂ..!!
Tsunami: ജപ്പാനിൽ സുനാമി; വടക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി

ടോക്കിയോ: ഇവേറ്റ് പ്രിഫെക്ചറിന്റെ തീരത്ത് നിന്ന് 70 കിലോമീറ്റർ അകലെ വൈകുന്നേരം 5:12 ന്  സുനാമി ഉണ്ടായതായി ജപ്പാനീസ് മാധ്യമമായ എൻഎച്ച്കെ അറിയിച്ചു. ജപ്പാനൻ്റെ വടക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിലും സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.  തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവരോട് വിട്ട് നിൽക്കാനും, ജാഗ്രതാ നിർദേശവും നൽകി. ഏകദേശം മൂന്ന് അടി ഉയരത്തിൽ തിരമാല ഉയരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷകർ അറിയിച്ചു.

Add Zee News as a Preferred Source

ജപ്പാനിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപായ ഹോൺഷുവിന്റെ കിഴക്കൻ തീരത്ത്, ഇവാട്ടെ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്ത്, റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 6.26 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായതായി യുഎസ് സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനം അറിയിച്ചിരുന്നു.  

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Arathi N Aji

Journalist in Zee Malayalam News ...Read More

TsunamiJapanClimate

Trending News