Tsunami: ജപ്പാനിൽ സുനാമി; വടക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി

ടോക്കിയോ: ഇവേറ്റ് പ്രിഫെക്ചറിന്റെ തീരത്ത് നിന്ന് 70 കിലോമീറ്റർ അകലെ വൈകുന്നേരം 5:12 ന് സുനാമി ഉണ്ടായതായി ജപ്പാനീസ് മാധ്യമമായ എൻഎച്ച്കെ അറിയിച്ചു. ജപ്പാനൻ്റെ വടക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിലും സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവരോട് വിട്ട് നിൽക്കാനും, ജാഗ്രതാ നിർദേശവും നൽകി. ഏകദേശം മൂന്ന് അടി ഉയരത്തിൽ തിരമാല ഉയരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷകർ അറിയിച്ചു.
BREAKING: A tsunami advisory was issued for Iwate Prefecture on Sunday evening following a magnitude 6.7 earthquake that struck off the coast. Waves of up to 1 meter are possible, according to the Japan Meteorological Agency. People are urged to stay away from the coast. pic.twitter.com/AeoD6pGxUv
— The Japan Times (@japantimes) November 9, 2025
ജപ്പാനിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപായ ഹോൺഷുവിന്റെ കിഴക്കൻ തീരത്ത്, ഇവാട്ടെ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്ത്, റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 6.26 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായതായി യുഎസ് സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനം അറിയിച്ചിരുന്നു.
