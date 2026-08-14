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JD Vance: 'ആണവ പദ്ധതിയല്ല, എണ്ണ വില കുറയ്ക്കുന്നത് പ്രധാനം'; യുദ്ധത്തിൽ നിലപാട് മാറ്റി യുഎസ്

Nuclear Power: ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് അടച്ചുപൂട്ടിയതിലൂടെ ഇറാന് ലഭിച്ച ശക്തമായ സ്വാധീനത്തെയാണ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജെഡി വാൻസിന്റെയും ട്രഷറി സെക്രട്ടറി സ്കോട്ട് ബെസെന്റിന്റെയും പ്രസ്താവനകളിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Aug 14, 2026, 06:06 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 06:06 PM IST
JD Vance: 'ആണവ പദ്ധതിയല്ല, എണ്ണ വില കുറയ്ക്കുന്നത് പ്രധാനം'; യുദ്ധത്തിൽ നിലപാട് മാറ്റി യുഎസ്
Image Credit: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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