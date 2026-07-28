/Johnson & Johnson: പൗഡർ വിവാദം അവസാനിക്കുന്നു; ഒത്തുതീർപ്പിനൊരുങ്ങി ജോൺസൺ ആൻഡ് ജോൺസൺ

ജോൺസൺ ആൻഡ് ജോൺസൺ തങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള പതിനായിരക്കണക്കിന് കേസുകൾ ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ പോകുന്നു. പത്ത് വർഷത്തെ നിയമപോരാട്ടങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് നിലവിൽ കമ്പനി ഒത്തുതീർപ്പിനുള്ള സന്നദ്ധത അറിയിച്ചത്. പരാതിക്കാർക്ക് ഏകദേശം 550 കോടി ഡോളർ (ഏകദേശം 52,800 കോടി രൂപ) നൽകി പരാതികൾ ഒത്തുതീർപ്പാക്കാനാണ് ശ്രമം.
ജോൺസൺ ആൻഡ് ജോൺസന്റെ ബേബി പൗഡറും ടാൽകം അധിഷ്ഠിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളും വർഷങ്ങളോളം ഉപയോഗിച്ചതിനെ തുടർന്ന് സ്ത്രീകൾക്ക് അണ്ഡാശയ അർബുദം ബാധിച്ചുവെന്നാണ് പരാതികൾ. ടാൽകം പൗഡറിൽ കാൻസറിന് കാരണമാകുന്ന അസ്ബെസ്റ്റോസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പല പരാതിക്കാരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
എന്നാൽ ഈ രണ്ട് ആരോപണങ്ങളും ജോൺസൺ ആൻഡ് ജോൺസൺ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ നിഷേധിച്ചു. ഇത്രയും വലിയ തുക നൽകി കേസ് ഒത്തുതീർപ്പാക്കുമ്പോഴും, തങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സുരക്ഷിതമാണെന്നും അസ്ബെസ്റ്റോസ് അടങ്ങിയിട്ടില്ലെന്നുമാണ് കമ്പനി ആവർത്തിക്കുന്നത്.
കേസ് ഒത്തുതീർപ്പാക്കുന്നത് വർഷങ്ങളായി നിലനിൽക്കുന്ന അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണെന്ന് കമ്പനി വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഫെഡറൽ, സ്റ്റേറ്റ് കോടതികളിലായി കമ്പനിക്കെതിരെ നിലവിൽ 76,000 കേസുകളാണ് ഉള്ളത്. ഇതിനുമുമ്പും ചില കേസുകൾ കമ്പനി ഒത്തുതീർപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
കരാർ അന്തിമമാകണമെങ്കിൽ പരാതിക്കാരിൽ കുറഞ്ഞത് 95 ശതമാനം പേരുടെയെങ്കിലും അംഗീകാരം ആവശ്യമാണ്. ഇവർ ഇത് അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ കേസ് വീണ്ടും നീളും. 2027-ൽ മൂന്ന് ബില്യൺ ഡോളറും ബാക്കി തുക 2028 മുതലും നൽകാനാണ് ജോൺസൺ ആൻഡ് ജോൺസൺ പദ്ധതിയിടുന്നത്.
ഈ കരാറിൽ എത്രപേർ സമ്മതം അറിയിച്ച് ചേരുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് മൊത്തം തുകയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരാം. അതേസമയം, കേസുകൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് ജോൺസൺ ആൻഡ് ജോൺസണിന്റെ ലിറ്റിഗേഷൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എറിക് ഹാസ് വ്യക്തമാക്കി. ഈ പ്രശ്നത്തിന് ഒരു അന്തിമ പരിഹാരം കാണുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ മാർഗ്ഗം മാത്രമാണ് ഒത്തുതീർപ്പെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ജീവൻ രക്ഷാ മരുന്നുകളും മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളും വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ കമ്പനിക്ക് പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ഈ കരാർ അവസരമൊരുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 2020-ൽ അമേരിക്കയിൽ ടാൽകം അടങ്ങിയ ജോൺസൺസ് ബേബി പൗഡറിന്റെ വിൽപ്പന കമ്പനി പൂർണ്ണമായും നിർത്തലാക്കുകയും ഇതിന് പകരം ചോളപ്പൊടി ഉപയോഗിച്ചുള്ള പുതിയ ഉൽപ്പന്നം വിപണിയിൽ ഇറക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
ജോൺസൺ ആൻഡ് ജോൺസന്റെ നിയമപോരാട്ടം വിജയങ്ങളും തിരിച്ചടികളും നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. 'ടെക്സസ് ടൂ-സ്റ്റെപ്പ്' (Texas two-step) എന്ന നിയമ തന്ത്രവും കമ്പനി പരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു ഉപകമ്പനി രൂപീകരിച്ച്, കേസുകളെല്ലാം അതിലേക്ക് മാറ്റിയ ശേഷം കമ്പനി പാപ്പരായതായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ പാപ്പരത്ത നിയമങ്ങൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പരാതിക്കാർ രംഗത്തെത്തുകയും, തുടർന്ന് കോടതി മൂന്ന് പാപ്പരത്ത അപേക്ഷകളും തള്ളിക്കളയുകയുമാണുണ്ടായത്.
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