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Johnson & Johnson: പൗഡർ വിവാദം അവസാനിക്കുന്നു; ഒത്തുതീർപ്പിനൊരുങ്ങി ജോൺസൺ ആൻഡ് ജോൺസൺ

Johnson And Johnson Powder Case: ജോൺസൺ ആൻഡ് ജോൺസൺ തങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള പരാതികൾ ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. 550 കോടി ഡോളർ നൽകാൻ തീരുമാനമായി.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 28, 2026, 04:48 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 04:48 PM IST
Johnson & Johnson: പൗഡർ വിവാദം അവസാനിക്കുന്നു; ഒത്തുതീർപ്പിനൊരുങ്ങി ജോൺസൺ ആൻഡ് ജോൺസൺ
Image Credit: Johnson And Johnson | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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