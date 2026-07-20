/Ukraine Ship Attack: യുക്രെയ്നിൽ കപ്പലിന് നേരെ റഷ്യൻ ആക്രമണം: മലയാളിയുൾപ്പെടെ 10 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു

കീവ്: യുക്രെയ്നിൽ ചരക്കു കപ്പലിന് നേരെ റഷ്യൻ ആക്രമണം. ഒഡേസയുടെ തീരത്ത് ചരക്ക് കപ്പലിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ മലയാളിയടക്കം 10 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. കാസർകോട് വെള്ളരിക്കുണ്ട് എകെജി നഗർ സ്വദേശി അഖിൽ ജോയൻ (26) ആണ് ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത്.
ഇന്ത്യൻ–സിറിയൻ നാവികരാണ് ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കപ്പലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഗിനിയ-ബിസാവു പതാകയുള്ള ‘ഗോൾഡൻ ലിയോ’ എന്ന കപ്പലിന് നേരെയാണ് റഷ്യൻ ക്രൂസ് മിസൈൽ ആക്രമണം ഉണ്ടായതെന്ന് യുക്രെയ്ൻ വ്യോമസേന അറിയിച്ചു.
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