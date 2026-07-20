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Ukraine Ship Attack: യുക്രെയ്നിൽ കപ്പലിന് നേരെ റഷ്യൻ ആക്രമണം: മലയാളിയുൾപ്പെടെ 10 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു

‘ഗോൾ‍‍ഡൻ ലിയോ’ എന്ന കപ്പലിന് നേരെയാണ് റഷ്യയുടെ ആക്രമണമുണ്ടായത്.

Written ByKarthika V
Published: Jul 20, 2026, 08:55 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 08:55 PM IST
Ukraine Ship Attack: യുക്രെയ്നിൽ കപ്പലിന് നേരെ റഷ്യൻ ആക്രമണം: മലയാളിയുൾപ്പെടെ 10 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു
Image Credit: Russia-Ukraine | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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