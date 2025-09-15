Charlie Kirk Murder: ചാർളി കിർക്ക് കൊലപാതകത്തിൽ എഫ്ബിഐയുടെ അനാസ്ഥ, കാഷ് പട്ടേൽ രാജി വെയ്ക്കുമോ?

വാഷിങ്ടൺ: ഫെഡറൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഡയറക്ടർ കാഷ് പട്ടേൽ രാജി വെക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമായി ഉയരുന്നു. സ്ഥാനത്തിന് അയോഗ്യനാണ് എന്ന ആവശ്യമുന്നയിച്ചാണ് ആളുകൾ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ചാർളി കിർക്കിൻ്റെ കൊലപാതകത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ- പൊതുജന സമ്മർദ്ദം നേരിടുകയാണ് കാഷ് പട്ടേൽ. റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം കൊലയാളിയായ ടൈലർ റോബിൻസണി സ്വമേധയാ കീഴടങ്ങി. എഫ്ബിഐയും നിയമ നിർവ്വഹണ ഏജൻസികളും കൊലയാളിയെ കണ്ടെത്തുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടതോടെ എഫ്ബിഐ ഡയറക്ടർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് കാഷ് പട്ടേൽ രാജിവയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യം ശക്തമായി.
ചൊവ്വ, ബുധൻ ദിവസങ്ങളിൽ സെനറ്റ് ഹൗസ് ജുഡീഷ്യറി കമ്മിറ്റികൾക്ക് മുമ്പാകെ പട്ടേൽ ഹാജരാകും. കിർക്കിൻ്റെ കൊലപാതകം എഫ്ബിഐ കൈകാര്യം ചെയ്ത രീതിയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ചോദ്യങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരും. കിർക്കിൻ്റെ കൊലയാളിയെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ടൈലർ റോബിൻസണെ ബ്യൂറോ വേഗത്തിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പിടികൂടിയതിന് പ്രസിഡൻ്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് ശനിയാഴ്ച പട്ടേലിനെ പ്രശംസിച്ചിരുന്നു. 13,000 ഏജൻ്റുമാർ ഉൾപ്പെടെ 38,000 ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിക്കുന്ന രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ നിയമ നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയെ നയിക്കാൻ പട്ടേൽ സജ്ജനല്ല എന്ന വിമർശനം നിലനിൽക്കുന്നു.
