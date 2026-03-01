English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Iran Israel Conflict: ഇസ്രയേൽ മിസൈൽ വർഷത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് മകളും കൊച്ചുമകനും; ഖമനെയി സുരക്ഷിതനോ? ഇറാന്റെ അടുത്ത നീക്കം എന്ത്?

Iran Israel Conflict: ഇസ്രയേൽ മിസൈൽ വർഷത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് മകളും കൊച്ചുമകനും; ഖമനെയി സുരക്ഷിതനോ? ഇറാന്റെ അടുത്ത നീക്കം എന്ത്?

അമേരിക്കൻ സൈനിക താവളങ്ങൾക്കും ഇസ്രയേലിനും നേരെ ഇറാൻ വലിയ രീതിയിൽ ആക്രമണം നടത്തുകയാണ്.

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 1, 2026, 07:14 AM IST
  • ഐ.ആർ.ജി.സി (IRGC) അനുകൂല വാർത്താ ഏജൻസികളാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.
  • ഖമനെയി കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്ന ഇസ്രയേലിന്റെയും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെയും അവകാശവാദങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് ഈ വാർത്ത വന്നിരിക്കുന്നത്.

Iran Israel Conflict: ഇസ്രയേൽ മിസൈൽ വർഷത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് മകളും കൊച്ചുമകനും; ഖമനെയി സുരക്ഷിതനോ? ഇറാന്റെ അടുത്ത നീക്കം എന്ത്?

ടെഹ്റാൻ: ഇസ്രയേൽ - യുഎസ് സംയുക്ത ആക്രമണത്തിൽ ഇറാൻ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുള്ള അലി ഖമനെയിയുടെ മകളും, കൊച്ചുമകനും കൊല്ലപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ട്. ഐ.ആർ.ജി.സി (IRGC) അനുകൂല വാർത്താ ഏജൻസികളാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഖമനെയി കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്ന ഇസ്രയേലിന്റെയും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെയും അവകാശവാദങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് ഈ വാർത്ത വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഖമനെയി കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്ന വാർത്ത ഇറാൻ നിഷേധിച്ചു. 

മറുപടി നൽകുമോ ഇറാൻ?

ഇറാൻ പരമോന്നത നേതാവ് ഖമനെയിയുടെ മകളുടെയും കൊച്ചുമകന്റെയും മരണം ഇറാൻ ഭരണകൂടത്തെ പ്രകോപിപ്പിക്കുമെന്ന വിലയിരുത്തലിലാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ മേഖലയിൽ യുദ്ധം കൂടുതൽ രൂക്ഷമാകാനുള്ള സാധ്യതയാണ് മുന്നിലുള്ളത്. പശ്ചിമേഷ്യയിൽ ഒരു മഹാ യുദ്ധത്തിനാകുമോ ഇത് വഴിവെക്കുകയെന്ന ആശങ്കയിലാണ് ലോകം. 

Also Read: Iran School Attack: മിനാബ് സ്കൂൾ ആക്രമണം; മരണം 108, കൊല്ലപ്പെട്ടവരെല്ലാം വിദ്യാർത്ഥികൾ, മരണസംഖ്യ ഉയർന്നേക്കും

ഖമനെയി കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കാമെന്നാണ് ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവും യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. വ്യോമാക്രമണത്തിൽ ഖമനെയിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയും ഭരണസിരാകേന്ദ്രവും ഇസ്രയേൽ തകർത്തിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഖമനെയി കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഇസ്രയേൽ അവകാശവാദമുന്നയിച്ചത്. വാർത്ത ശരിവെച്ച് ട്രംപും രം​ഗത്തെത്തുകയായിരുന്നു. ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും തിന്മ നിറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്നാണ് ട്രംപ് സോഷ്യൽമീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ദി ട്രൂത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയത്. 

മിനാബ് സ്കൂൾ ആക്രമണം

അതേസമയം ഇറാനിലെ പ്രൈമറി സ്‌കൂളിന് നേരെയുണ്ടായ ഇസ്രയേലി ആക്രമണത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 108 ആയി. ഇറാനിയൻ റെഡ് ക്രസന്റ് ആണ് ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. തെക്കൻ ഇറാനിലെ മിനാബ് സ്കൂളിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട 108 പേരും വിദ്യാർത്ഥികളാണെന്നാണ് റെഡ് ക്രസന്റ് വക്താവ് അറിയിച്ചത്. 'രക്തസാക്ഷികൾ' എന്നാണ് ഇവരെ ഇറാൻ വിശേഷിപ്പിച്ചത്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

Iran-Israel WarAyatollah Ali KhameneiKhamenei's daughter killedറാൻ-ഇസ്രയേൽ യുദ്ധംഅയത്തുള്ള അലി ഖമനെയി

