/Khamenei Funeral: ഖമനെയിയുടെ വിലാപയാത്രയ്ക്ക് അകമ്പടിയായത് പോർവിമാനങ്ങൾ; സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ ഇന്ന് പൂർത്തിയാകും

ടെഹ്റാൻ: അമേരിക്ക-ഇസ്രായേൽ സംയുക്ത ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുല്ല അലി ഖമനെയിയുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചടങ്ങുകൾ നടത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള സുരക്ഷയ്ക്കായി പോർ വിമാനവും സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പോർ വിമാനങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെയാണ് ഖമനേയിയുടെ മൃതദേഹം വഹിച്ചുള്ള വിമാനം മഷ്ഹദിൽ എത്തിച്ചത്. ഇതിന്റെ വീഡിയോകൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു.
ഫെബ്രുവരി 28ന് ആണ് യുഎസും ഇസ്രായേലും സംയുക്തമായി നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളിലാണ് ഖമനേയി കൊല്ലപ്പെടുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളും ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. കൊല്ലപ്പെട്ട കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ശവപ്പെട്ടിയും ഖമനെയിയുടെ ശവപ്പെട്ടിയോടൊപ്പം മഷ്ഹദിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുണ്യനഗരങ്ങളായ നജാഫിലും കർബലയിലും ശവസംസ്കാര ചടങ്ങുകൾക്കായി ജനക്കൂട്ടം ഒത്തുകൂടി.
അഞ്ച് ദിവസത്തെ ദുഃഖാചരണത്തിന് ശേഷമാണ് മൃതദേഹം മഷ്ഹദിൽ എത്തിച്ചത്. ഇറാനിലെ ഏറ്റവും ആദരണീയമായ ആരാധനാലയവും നിരവധി മുൻ ഇറാനിയൻ ഷാമാരുടെയും, 2024-ൽ ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ അപകടത്തിൽ മരിച്ച മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഇബ്രാഹിം റൈസിയുടെയും അന്ത്യവിശ്രമ സ്ഥലം കൂടിയാണ് മഷ്ഹദ്.
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