ടെഹ്റാൻ: ഖമനേയിയുടെ മകൻ മുജ്തബ ഖമനേയിയെ ഇറാന്റെ പുതിയ പരമോന്നത നേതാവായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. മുജ്തബ ഖമനേയി ആയത്തുള്ള അഗളി ഖമേനിയയുടെ രണ്ടാമത്തെ മകനാണ്.
പരമോന്നത നേതാവിനെ തിരഞ്ഞടുക്കുന്നതിനുള്ള സമിതിയാണ് മുജ്തബ ഖമേനിയെ അലി ഖമേനിയയുടെ പിഗ്മിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ഈ പ്രഖ്യാപനം ടെഹ്റാൻ സമയം അർദ്ധരാത്രിയോടെയായിരുന്നു. ഇതോടെ ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഇറാന്റെ മൂന്നാമത്തെ പരമോന്നത നേതാവായിരിക്കുകയാണ് മുജ്തബ.
ആരാണീ മുജ്തബ?
ആയത്തുള്ള അലി ഖമേനിയയുടെ ആറു മക്കളിൽ രണ്ടാമനാണ് മുജ്തബ. 17 മാറ്റത്തെ വയസിൽ ഇറാൻ സൈന്യത്തിൽ ചേർന്ന മുജ്തബ ഇറാൻ-ഇറാഖ് യുദ്ധത്തിലും പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
എന്നാൽ ഖമേനിയയുടെ പിൻഗാമി ആരായാലും അവരെ വേട്ടയാടുമെന്ന് ഇസ്രായേൽ നേരത്തെ ഭീഷണി മുഴക്കിയിരുന്നു. മാത്രമല്ല ഇറാനിലെ അടുത്ത നേതാവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ തനിക്കും ഒരു പങ്കുണ്ടാകണമെന്ന അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഭീഷണിയും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇറാനിലെ പരമോന്നത നേതാവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അധികാരമുള്ള 88 അംഗ വിദഗ്ധ സമിതിക്കും ഇസ്രായേൽ സൈന്യത്തിന്റെ ഭീഷണിയുണ്ട്. പിൻഗാമിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരെ തങ്ങൾ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുമെന്നും ഇസ്രായേൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനിടയിലാണ് ഇന്നലെ അർധരാത്രിയോടെ പുതുക്കിയ നേതാവിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്.
