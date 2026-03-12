English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • King Of The World Sculpture: ടൈറ്റാനിക്ക് പോസിൽ ട്രംപും എപ്സ്റ്റീനും; ലോകശ്രദ്ധ നേടി യുഎസിലെ പ്രതിമ

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Mar 12, 2026, 07:04 PM IST
  • ടൈറ്റാനിക്കിൽ ജാക്കും റോസിന്‍റെയും പ്രശസ്തമായ പോസിനെ അനുകരിച്ചാണ് ട്രംപിനൊപ്പം ലൈംഗിക കുറ്റവാളി ജെഫ്രി എപ്സ്റ്റീനും നിൽക്കുന്ന വലിയ പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ചത്.
  • ട്രംപിന്‍റെയും ജഫ്രിയുടെയും മുൻകാല ബന്ധങ്ങളെ പരാമർശിക്കുന്ന ആക്ഷേപഹാസ്യ ഫലകങ്ങളും ബാനറുകളും പ്രതിമയോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു.

ലോകശ്രദ്ധ നേടി യുഎസിലെ ട്രംപിന്റേയും എപ്സ്റ്റീനിന്റേയും ടൈറ്റാനിക്ക് പോസിലുള്ള പ്രതിമ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അജ്ഞാതരായ കലാകരന്മാർ സ്ഥാപിച്ച 12 അടി ഉയരമുള്ള പ്രതിമയാണ് വൈറലായത്. ടൈറ്റാനിക്കിൽ ജാക്കും റോസിന്‍റെയും പ്രശസ്തമായ പോസിനെ അനുകരിച്ചാണ് യുഎസ് പ്രസിഡന്‍റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനൊപ്പം ലൈംഗിക കുറ്റവാളി ജെഫ്രി എപ്സ്റ്റീനും നിൽക്കുന്ന വലിയ പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ചത്. ട്രംപിന്‍റെയും ജഫ്രിയുടെയും മുൻകാല ബന്ധങ്ങളെ പരാമർശിക്കുന്ന ആക്ഷേപഹാസ്യ ഫലകങ്ങളും ബാനറുകളും പ്രതിമയോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. 

യുഎസ് പ്രസിഡന്‍റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിനെതിരെ ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങളാണ് എപ്സ്റ്റീൻ ഫയൽസിലുള്ളതെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ഇത് വൻ വിവാദമായതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇരുവരുടെയും പ്രതിമ വാഷിംഗ്ടൺ ഡിസിയിലെ നാഷണൽ മാളിന് സമീപം ഉയർന്നത്. സ്വർണ്ണ നിറത്തിൽ സ്പ്രേ പെയിന്‍റ് ചെയ്ത പ്രതിമ വാഷിംഗ്ടൺ സ്മാരകത്തിന് അഭിമുഖമായാണ് സ്ഥാപിച്ചത്. ശില്പത്തിൽ, ജാക്കായി ട്രംപും റോസായി ജെഫ്രിയെയുമാണ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

പ്രതിമയ്ക്കും കാപ്പിറ്റോൾ കെട്ടിടത്തിനും ഇടയിൽ പത്ത് ബാനറുകളും സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. ഓരോ ബാനറിലും ട്രംപും എപ്‌സ്റ്റൈനും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോകഴുമുണ്ട്. ഒപ്പം 'അമേരിക്കയെ വീണ്ടും സുരക്ഷിതമാക്കുക' എന്ന മുദ്രാവാക്യവും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2019ൽ വിചാരണ കാത്തിരിക്കുന്നതിനിടെ ജയിലിൽ വച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ടതായി കരുതുന്ന ജെഫ്രി എപ്സ്റ്റീൻ, പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടികളെ ഉൾപ്പെടുത്തി വലിയ തോതിലുള്ള ലൈംഗിക കടത്ത് ശൃംഖല നടത്തിയതായാണ് ആരോപണം ഉയർ‍ന്നത്. ജെഫ്രി എപ്സ്റ്റീന്‍റെ അടുത്ത സുഹൃത്തായിരുന്ന ട്രംപും ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ പങ്കാളിയാണെന്നും ആരോപണം ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

King Of The World SculptureDonald TrumpJeffery Epstein

