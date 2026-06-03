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Kuwait Airport Attack: കുവൈത്ത് വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇറാൻ ആക്രമണം; നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്, സർവീസുകൾ നിർത്തിവെച്ചു, എയർ ഇന്ത്യയും മടങ്ങി

കരിപ്പൂർ-കുവൈത്ത് എയർ ഇന്ത്യ വിമാനം മടങ്ങുകയും ഇൻഡി​ഗോ കുവൈത്ത് സർവീസ് നിർത്തിവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.

Written ByKarthika V
Published: Jun 03, 2026, 03:31 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 03:31 PM IST
Kuwait Airport Attack: കുവൈത്ത് വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇറാൻ ആക്രമണം; നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്, സർവീസുകൾ നിർത്തിവെച്ചു, എയർ ഇന്ത്യയും മടങ്ങി
Image Credit: Kuwait | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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