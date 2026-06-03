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Kuwait Airport Attack Update: 24 മണിക്കൂറിനകം രാജ്യം വിടണം, ഇറാൻ നയതന്ത്രജ്ഞരോട് കുവൈത്ത്, ഇറാൻ ആക്രമണത്തെ അപലപിച്ച് ജിസിസി

Kuwait-Iran: 24 മണിക്കൂർ സമയമാണ് ഇറാൻ നയതന്ത്രജ്ഞർക്ക് രാജ്യം വിടാൻ കുവൈത്ത് അനുവദിച്ച് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

Written ByKarthika V
Published: Jun 03, 2026, 09:36 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 10:36 PM IST
Kuwait Airport Attack Update: 24 മണിക്കൂറിനകം രാജ്യം വിടണം, ഇറാൻ നയതന്ത്രജ്ഞരോട് കുവൈത്ത്, ഇറാൻ ആക്രമണത്തെ അപലപിച്ച് ജിസിസി
Image Credit: kuwait | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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