/Kuwait Airport Attack Update: 24 മണിക്കൂറിനകം രാജ്യം വിടണം, ഇറാൻ നയതന്ത്രജ്ഞരോട് കുവൈത്ത്, ഇറാൻ ആക്രമണത്തെ അപലപിച്ച് ജിസിസി

കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്ത് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന് നേരെയുണ്ടായ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ ഇറാനെതിരെ കടുപ്പിച്ച് കുവൈത്ത്. ഇറാനിയൻ നയതന്ത്രജ്ഞർ 24 മണിക്കൂറിനകം കുവൈത്ത് വിടണമെന്ന് കുവൈത്ത് സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ ഇറാനുമായുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധമടക്കം വിച്ഛേദിക്കുന്ന കടുത്ത തീരുമാനമാണ് കുവൈത്ത് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആക്രമണം തുടരുന്നതിനാലാണ് ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് കുവൈത്ത് വ്യക്തമാക്കി.
ഇന്ത്യക്കാരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു
അതേസമയം കുവൈത്ത് വിമാനത്താവളത്തിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു. കുവൈത്തിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. സംഭവത്തിൽ കുവൈത്തിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. "ഇന്നുണ്ടായ കുവൈത്ത് എയർപോർട്ട് ആക്രമണത്തിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരൻ ദരുണമായി മരണപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ കുവൈത്തിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നു, മരണപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നതായും" എംബസി എക്സിലൂടെ അറിയിച്ചു.
കുവൈത്ത് വിമാനത്താവളത്തിന് നേർക്കുള്ള ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങളിൽ നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തതായി കുവൈത്ത് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ആക്രമണത്തെ ശക്തമായി അപലപിച്ച കുവൈത്ത് തിരിച്ചും പ്രതികരിക്കാൻ അവകാശം ഉണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. കുവൈത്തിലെ നയതന്ത്ര മിഷൻ ഓഫീസുകളിലും ആക്രമണം നടന്നിരുന്നു. നവീകരണം പൂർണതോതിൽ പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് എയർപോർട്ട് തുറന്നത്. ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ സർവീസുകൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിയിരുന്നു.
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