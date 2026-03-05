English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Israel Iran War: ജനങ്ങളെ ഒഴിപ്പിച്ച് ഖത്തർ; കുവൈത്ത് തീരത്ത് സ്ഫോടനം

Israel Iran War: ജനങ്ങളെ ഒഴിപ്പിച്ച് ഖത്തർ; കുവൈത്ത് തീരത്ത് സ്ഫോടനം

സ്ഫോടനത്തെത്തുടർന്ന് ഗൾഫ് സമുദ്രത്തിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴുകുന്നുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇത് പാരിസ്ഥിതിക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Mar 5, 2026, 09:29 AM IST
  • കുവൈത്ത് തീരാത്ത സ്ഫോടനം ഉണ്ടായി
  • കപ്പലിൽ ആണ് സ്ഫോടനം ഉണ്ടായത്
  • മുബാറക് അൽ കബീറിന് 30 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ ദൂരെയാണ് സ്‌ഫോടനമുണ്ടായത്

  1. Israel Iran War: ഇസ്രയേല്‍ ഇറാന്‍ യുദ്ധം: വെടിനിര്‍ത്തല്‍ കരാറിന് ചരട് വലിച്ചത് ഈ മുസ്ലിം രാഷ്ട്രം

Israel Iran War: ജനങ്ങളെ ഒഴിപ്പിച്ച് ഖത്തർ; കുവൈത്ത് തീരത്ത് സ്ഫോടനം

ദോഹ: കുവൈത്ത് തീരാത്ത സ്ഫോടനം ഉണ്ടായതായി റിപ്പോർട്ട്.  കപ്പലിൽ ആണ് സ്ഫോടനം ഉണ്ടായത്. മുബാറക് അൽ കബീറിന് 30 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ ദൂരെയാണ് സ്‌ഫോടനമുണ്ടായത്.

Also Read: ഇറാൻ യുദ്ധക്കപ്പലിന് നേരെ അന്തർവാഹിനി ആക്രമണം; കപ്പൽ മുങ്ങി 101 പേരെ കാണാനില്ല

സ്‌ഫോടനത്തെ തടുർന്ന് ചരക്ക് കപ്പലിൽ നിന്നുള്ള എന്ന കടലിൽ പറന്നതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല കപ്പലിലേക്ക് വെള്ളം കയറുന്നതായും സൂചനയുണ്ട്. കപ്പലിലുള്ളവർ സുരക്ഷിതർ ആണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

ഇതിനിടയിൽ ദോഹയിലെ യുഎസ് എംബസിക്ക് അടുത്തു താമസിക്കുന്നവരെ  ഒഴിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഒഴിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് താമസ സൗകര്യം കൊടുക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒഴിപ്പിക്കുന്നത് താൽക്കാലിക സുരക്ഷാ നടപടിയുടെ ഭാഗമായാണെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

Also Read: ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് പുരോഗതി; വൃശ്ചിക രാശിക്കാർ ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക

 

ശ്രീലങ്കൻ തീരത്തെ കപ്പൽ മുക്കിയത് യുഎസിന് ഭീഷണിയായതിനാലാണെന്ന് യുഎസ് റിട്ട. ജനറൽ മാർക്ക് കിമ്മിറ്റ്‌ വ്യക്തമാക്കി.  ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ നടത്തിയ ടോർപിഡോ ആക്രമണത്തിലാണ് ഇറാനിയൻ നാവികസേനയുടെ കപ്പൽ തകർത്തത്. സംഭവത്തിൽ 87 നാവികർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു.

KuwaitIsrael Iran WarKuwait CoastCargo TankUS

