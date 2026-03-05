Israel Iran War: ജനങ്ങളെ ഒഴിപ്പിച്ച് ഖത്തർ; കുവൈത്ത് തീരത്ത് സ്ഫോടനം

ദോഹ: കുവൈത്ത് തീരാത്ത സ്ഫോടനം ഉണ്ടായതായി റിപ്പോർട്ട്. കപ്പലിൽ ആണ് സ്ഫോടനം ഉണ്ടായത്. മുബാറക് അൽ കബീറിന് 30 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ ദൂരെയാണ് സ്ഫോടനമുണ്ടായത്.
സ്ഫോടനത്തെ തടുർന്ന് ചരക്ക് കപ്പലിൽ നിന്നുള്ള എന്ന കടലിൽ പറന്നതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല കപ്പലിലേക്ക് വെള്ളം കയറുന്നതായും സൂചനയുണ്ട്. കപ്പലിലുള്ളവർ സുരക്ഷിതർ ആണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
ഇതിനിടയിൽ ദോഹയിലെ യുഎസ് എംബസിക്ക് അടുത്തു താമസിക്കുന്നവരെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഒഴിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് താമസ സൗകര്യം കൊടുക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒഴിപ്പിക്കുന്നത് താൽക്കാലിക സുരക്ഷാ നടപടിയുടെ ഭാഗമായാണെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
ശ്രീലങ്കൻ തീരത്തെ കപ്പൽ മുക്കിയത് യുഎസിന് ഭീഷണിയായതിനാലാണെന്ന് യുഎസ് റിട്ട. ജനറൽ മാർക്ക് കിമ്മിറ്റ് വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ നടത്തിയ ടോർപിഡോ ആക്രമണത്തിലാണ് ഇറാനിയൻ നാവികസേനയുടെ കപ്പൽ തകർത്തത്. സംഭവത്തിൽ 87 നാവികർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു.
