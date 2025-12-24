Libias Army Chief Killed in Plane Crash: തുർക്കിയിൽ ‌വിമാനാപകടം: ലിബിയൻ സൈനിക മേധാവിയ്ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

അങ്കറ: തുർക്കി സന്ദർശിച്ചു മടങ്ങവേ ലിബിയന് സൈനിക മേധാവി ജനറല് മുഹമ്മദ് അലി ഹദ്ദാദിന് വിമാനാപകടത്തില് ദാരുണാന്ത്യം. സൈനിക മേധാവിക്ക് പുറമേ നാല് പേര് കൂടി വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്നതായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട്.
Also Read: പിക്കപ്പും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ അമ്മയ്ക്കും മകനും ദാരുണാന്ത്യം
വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരും മരിച്ചു. ഹദ്ദാദിന്റെ വിയോഗം രാജ്യത്തിന് വലിയ നഷ്ടമാണെന്ന് ലിബിയന് പ്രധാനമന്ത്രി അബ്ദുല് ഹമീദ് ദബൈബ അറിയിച്ചു. ഇന്നലെ രാത്രി തുർക്കി സന്ദർശിച്ചു മടങ്ങവെയാണ് അപകടം നടന്നത്. അങ്കാറയിലെ എസന്ബോഗ വിമാനത്താവളത്തില് നിന്ന് രാത്രി 8:10 ന് പറയുന്നയര്ന്ന വിമാനം അരമണിക്കൂറിനകം തകര്ന്നു വീഴുകയായിരുന്നു.
ഹദ്ദാദും സംഘവും യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന വിമാനം ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്തതിന് പിന്നാലെ എയര് ട്രാഫിക് കണ്ട്രോളുമായുള്ള എല്ലാ ആശയവിനിമയവും നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ലിബിയയും തുര്ക്കിയും തമ്മിലുള്ള പ്രതിരോധ സഹകരണം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഉന്നതതല ചര്ച്ചയ്ക്കായിരുന്നു ഹദ്ദാദ് തുര്ക്കിയിലെത്തിയത്.
Also Read: വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മകരസംക്രാന്തിയിൽ ത്രിഗ്രഹി യോഗം; ഇവർക്ക് ലഭിക്കും എല്ലാ മേഖലകളിലും വിജയം
ഭിന്നിച്ചു നില്ക്കുന്ന ലിബിയന് സൈന്യത്തെ ഒന്നിപ്പിക്കാന് യുഎന്നിന്റെ മധ്യസ്ഥതയില് നടക്കുന്ന ശ്രമങ്ങളില് ഹദ്ദാദ് നിര്ണായക പങ്കുവഹിച്ചിരുന്നു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.