Louvre museum Heist: ലൂവ്ര് മ്യൂസിയത്തിലെ പകൽക്കൊള്ള; രണ്ട് പേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു

പാരീസ്: ലൂവ്ര് മ്യൂസിയത്തിലെ മോഷണത്തിൽ രണ്ട് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. വിലയേറിയ മ്യൂസിയം ശേഖരങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട് ഒരാഴ്ചക്ക് ശേഷമാണ് അറസ്റ്റ്. പ്രതികളെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ഒരാളെ റോയ്സി വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നാണ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ഈ മാസം 19 ന് നടന്ന ലൂവ്ര് മ്യുസിയത്തിലെ കവർച്ച ലോകശ്രദ്ധ നേടുകയും, പ്രതികളെ കണ്ടെത്താത്തതിൽ വിമർശനങ്ങൾ നേരിടെണ്ടി വന്നിരുന്നു.
വെറും ഏഴ് മിനിറ്റ് മാത്രം നീണ്ടു നിന്ന ലൂവ്ര് മ്യൂസിയത്തിലെ കവർച്ച സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഏറെ പ്രശസ്തി നേടിയിരുന്നു. ഏകദേശം 896 കോടി രൂപ മൂല്യമുള്ള രത്നാഭരണങ്ങളാണ് മോഷണം പോയത്. മ്യൂസിയത്തിലെ സുരക്ഷാ വീഴ്ചയെ തുടർന്ന് മറ്റ് വിലപിടിപ്പുള്ള ആഭരണങ്ങൾ അധികൃതർ ബാങ്ക് ഓഫ് ഫ്രാൻസിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു.
