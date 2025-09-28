Israel Drone Attack: യെമനിൽ ഇസ്രായേൽ ആക്രമിച്ച എൽപിജി ടാങ്കറിലുണ്ടായിരുന്ന പാകിസ്ഥാനികളെ വിട്ടയച്ചു

യെമൻ തുറമുഖത്ത് ഇസ്രയേൽ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിന് വിധേയരായ എൽപിജി ടാങ്കറിലെ 27 ജീവനക്കാരെ ഹൂതികൾ പിടിച്ചുവച്ചതായും, പിന്നീട് വിട്ടയച്ചുവെന്നും പാക്കിസ്ഥാൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി മൊഹ്സിൻ നഖ്വി സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഹൂതി വിമതരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള റാസ് ഇസ്സ തുറമുഖത്ത് സെപ്റ്റംബർ 17 ന് നങ്കൂരമിട്ടിരിക്കെ, കപ്പൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടതായി നഖ്വി എക്സിലെ പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചു. എൽപിജി ടാങ്കറിലെ ജീവനക്കാരിൽ 24 പാക്കിസ്ഥാനികളും 2 ശ്രീലങ്കക്കാരും 1 നേപ്പാൾ പൌരനും ഉണ്ടായിരുന്നതായി നഖ്വി അറിയിച്ചു.ആക്രമണത്തിൽ ഒരു ടാങ്കർ പൊട്ടിതെറിച്ചതായും, തീ കെടുത്താൻ ജീവനക്കാർക്ക് കഴിഞ്ഞതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ആക്രമണത്തിനു ശേഷം കപ്പൽ പിന്നീട് ഹൂതികൾ തടഞ്ഞ് ജീവനക്കാരെ ബന്ദികളാക്കി, അവരെ ഇപ്പോൾ ഹൂതികൾ വിട്ടയച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിചേർത്തു.ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി ഖുറം ആഗയ്ക്കും മറ്റ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും, ഒമാനിലെ അംബാസഡർ നവീദ് ബൊഖാരിക്കും സംഘത്തിനും, സൗദി അറേബ്യയിലെ സഹപ്രവർത്തകർക്കും പൌരൻമാരുടെ മോചനത്തിന് കാരണമായ ഏകോപിത ശ്രമത്തിന് നഖ്വി നന്ദി പ്രകടിപ്പിച്ചു.
സെപ്റ്റംബർ 17 ന് യെമൻ തീരത്ത് വെച്ചാണ് ടാങ്കറിന് തീപിടിച്ചതെന്നും സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ പാകിസ്ഥാൻ എംബസികൾ ജീവനക്കാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ഉടൻ തന്നെ യെമൻ അധികൃതരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നും നേരത്തെ എഫ്ഒ പറഞ്ഞിരുന്നു.ഗാസയിലെ സംഘർഷത്തിനിടയിലും ഇസ്രയേൽ ആവർത്തിച്ച് ഹൂതിയെ ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്.
