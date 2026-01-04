Maduro In Custody At New York: നിക്കോളാസ് മദൂറോയെയും പത്നിയെയും ന്യൂയോർക്കിലെത്തിച്ചു; വെനസ്വേലയുടെ ഇടക്കാല പ്രസിഡന്റായി ഡെൽസി

കാരക്കാസ്: യുഎസ്-വെനസ്വേല രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷം അതീവ ഗുരുതരമായ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു. വെനസ്വേലൻ പ്രസിഡന്റ് നിക്കോളാസ് മദൂറോയെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നി സീലിയ ഫ്ലോറസിനെയും തടവിലാക്കിയ അമേരിക്കൻ നടപടി അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വലിയ ചർച്ചയായിരിക്കുകയാണ്. കാരക്കസിലെ വസതിയിൽ നിന്ന് അമേരിക്കൻ സേന പിടികൂടിയ ഇവരെ നിലവിൽ ന്യൂയോർക്കിലെ മെട്രോപ്പോലിറ്റൻ ഡിറ്റൻഷൻ സെന്ററിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്.
ആദ്യം കരീബിയൻ കടലിലെ യുദ്ധക്കപ്പലിലേക്കും പിന്നീട് ഗ്വാണ്ടനാമോ ബേയിലേക്കും എത്തിച്ച ശേഷമാണ് ഇവരെ വിമാനമാർഗ്ഗം ന്യൂയോർക്കിൽ എത്തിച്ചത്. ലഹരിക്കടത്ത്, ആയുധക്കടത്ത്, തീവ്രവാദം തുടങ്ങിയ ഗുരുതരമായ കുറ്റാരോപണങ്ങളാണ് മദൂറോയ്ക്ക് മേൽ അമേരിക്ക ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. നാളെ ന്യൂയോർക്കിലെ ഫെഡറൽ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുന്ന ഇരുവരെയും വിചാരണ നടപടികൾക്ക് വിധേയരാക്കും.
ജയിലിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനിടെ കൈവിലങ്ങണിഞ്ഞ നിലയിലും പുഞ്ചിരിയോടെ 'ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ' എന്ന് ആശംസിച്ചാണ് മദൂറോ പ്രതികരിച്ചത്. അതേസമയം, വെനസ്വേലയിൽ ഭരണഘടനാപരമായ അനിശ്ചിതത്വം ഒഴിവാക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി അടിയന്തര ഇടപെടൽ നടത്തി. വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഡെൽസി റോഡ്രിഗസിനെ രാജ്യത്തിന്റെ ഇടക്കാല പ്രസിഡന്റായി കോടതി നിയമിച്ചു.
വെനസ്വേല ഒരിക്കലും മറ്റൊരു രാജ്യത്തിന്റെ കോളനിയാകില്ലെന്നും പരമാധികാരം സംരക്ഷിക്കുമെന്നും ഡെൽസി റോഡ്രിഗസ് വ്യക്തമാക്കി. മദൂറോ തന്നെയാണ് രാജ്യത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് അവർ ആവർത്തിച്ചു. അമേരിക്ക നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണങ്ങളിൽ നാൽപ്പതിലേറെ സാധാരണക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ടത് വെനസ്വേലയിൽ വലിയ പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്.
ഭരണഘടനാ പ്രകാരം പ്രസിഡന്റിന്റെ അഭാവത്തിൽ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തേണ്ടതുണ്ടെങ്കിലും, നിലവിലെ യുദ്ധസമാനമായ സാഹചര്യത്തിൽ രാജ്യം വലിയ ആശങ്കയിലാണ്. അമേരിക്കയുടെ അടുത്ത നീക്കം എന്തായിരിക്കുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് വെനസ്വേലൻ ജനത.
